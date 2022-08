Celeste Cid explotó contra Yanina Latorre en LAM: "Gente que no"

La actriz reaccionó ante las acusaciones que Yanina Latorre había lanzado sobre ella y Chano Charpentier, con quien Cid estuvo en pareja.

Celeste Cid le respondió a Yanina Latorre tras sus declaraciones sobre su supuesta mala influencia en Chano Charpentier. La actriz dio a conocer su reacción y contó qué detalle contado por la panelista de chimentos relacionado a su maternidad la hizo sentir mal.

Cid habló sobre la situación de salud de Chano, de quien fue pareja, y aseguró que hace poco tiempo dialogó con la madre del cantante. "Ella está llevando adelante la causa de él y de mucha gente más; la apoyo porque también lo viví desde el otro lado y sé lo que se necesita que la ley de salud mental se trabaje, indaguen se reformule y se aplique", comenzó su descargo la actriz.

"Me puse a disposición para lo que necesiten ella, Gastón Pauls, que es otra persona que con su programa ayuda", continuó Cid y aseguró que ese tipo de problemas son más comunes de lo que parecen, en diálogo con el notero de LAM.

El periodista le preguntó a la artista por las declaraciones que Yanina Latorre tuvo sobre su influencia en Chano y ella sostuvo: "Prefiero no opinar de gente que no. Todo bien, pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido. Nada, lamento que sea así su recuerdo. Sé la persona que soy, la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto".

"Está confundida. No hablé de tu maternidad. Está recuperada pero tuvo un momento muy feo y yo lo conviví porque eran vecinos y era un escándalo, había reuniones para que se vayan. Los excesos muchas veces te llevan a lugares que vos no te acordás", respondió Latorre desde el piso del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Marina Charpentier sobre cómo comenzó el consumo de Chano

"Trabajo en adicciones desde los 27 años, sabía lo que podía pasar si alguno de mis hijos empezaba a consumir, la posibilidad de que se transformara en una persona dependiente. El día que descubrí que había fumado marihuana lo llevé a una institución inmediatamente", comenzó su descargo la madre del músico en diálogo con Infobae. Y sumó: "Después influyó un poco la vida que él estaba empezando a hacer, tocar, ser popular, famoso, la noche, el desorden. Hasta que eso se desmadró. Al principio era un adolescente con problemas de conducta".