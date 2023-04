Cecilia Roth rompió el silencio sobre su relación con Jey Mammón y reveló si lo recibió en España

La actriz se refirió a los rumores que trascendieron tras el viaje del conductor a España. El exfigura de Telefei se instaló en Madrid luego de la denuncia pública que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Jey Mammón se fue del país hace algunos días y, según dijo antes de abordar el avión, iba a instalarse en Madrid. El artista llegó al viejo continente en medio del escándalo por la denuncia pública que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual, luego de que la Justicia estableciera que la causa ya había prescrito en el 2021, y su mudanza despertó rechazo entre los habitantes del país europeo.

Apenas llegó, lo estaban esperando periodistas en el aeropuerto de Barajas. “¿Crees que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió.

Y si bien no dio detalles sobre dónde iba vivir, en algunos medios dejaron trascender que se estaría hospedando en la casa de Cecilia Roth, quien también se encuentra en España por compromisos laborales. Aunque nunca hubo una confirmación y la actriz no habló sobre el tema, hasta este martes por la mañana, que lo hizo con Mitre Live.

El periodista del ciclo Juan Etchegoyen se comunicó con la artista para consultarle si eran ciertos los rumores y ella fue terminante. "Sí, ya sé que se dijo. Te contesto dos cosas. No tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento, casi siempre el mismo", le contestó a través de un audio de WhatsApp.

"No tengo casa en Madrid", reiteró y continuó: "Y segundo: no estoy en Madrid. Estoy rodando en Barcelona. Contestada la pregunta. Chau". Luego, Etchegoyen remarcó que la notó "muy enojada" y contó: “Lo que me suma Roth es lo siguiente 'se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible'”.

Ángel de Brito dio detalles sobre la vida de Jey Mammón en España

Ángel de Brito contó en su programa información exclusiva sobre el paradero de Jey Mammón en España. El conductor de LAM accedió al verdadero alojamiento del expresentador de Telefe y contó cómo es su nueva cotidianeidad con lujo de detalles.

"Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió", reveló. "Acá no está trabajando, tiene guardias en la puerta. Estar lejos afloja la presión. Aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos", agregó y aclaró que la decisión de mudarse a la capital española es temporaria.