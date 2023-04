Quién es la famosa actriz argentina que le dio asilo a Jey Mammón en España

Trascendió el nombre de la famosa que le habría tendido una mano a Jey Mammón en Europa. Quién es la actriz que vinculan al conductor.

Jey Mammón está en España y ya se filtró el nombre de la famosa actriz argentina que habría decidido darle asilo en Europa. “Vine acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó”, expresó el conductor al llegar a Madrid.

Sorprendido por la prensa, Jey Mammón aseguró: "Se dijo como si huyera del país. Me vine a relajar. Si me dejan, me relajo; si no me dejan, va a ser difícil. Qué pesadilla”. Lo cierto es que, si bien llegó solo al aeropuerto, fue Luis Ventura quien soltó el nombre de la mujer que habría tomado la decisión de tenderle una mano a su amigo.

Tras difundirse la denuncia en su contra por abuso, causa que prescribió en 2021, Jey Mammón habría ido a la casa de Cecilia Roth. "Ella está en España y de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles”, sostuvo Luis Ventura, y agregó: "Sé que son amigos, se los ha vinculado”.

A su vez, Luis Ventura reveló que Jey Mammón tiene allegados "prestigiosos, con mucha jerarquía y también con mucho poder, gente que uno a lo mejor yendo para atrás cuando hace memoria, los olvida por la cercanía que tuvieron con él, pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento que no es fácil para su vida".

No quería a Jey Mammón: revelan quién era el elegido de Rozín para conducir La Peña de Morfi

Carmela Bárbaro sorprendió al revelar en una larga entrevista que le concedió a Mañanísima que Gerardo Rozín prefería que no fuera Jey Mammón su reemplazante en La Peña de Morfi sino otro reconocido conductor. "Estaba con muchas ocupaciones, tenía otros compromisos laborales y se le hacía imposible", explicó sobre el motivo por el que esta otra celebridad no se hizo cargo del éxito de los domingos al mediodía de Telefe.

Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual -acusación que ya había hecho en la Justicia en una causa que luego cerró por prescripción en el 2021-, La Peña de Morfi volvió a quedarse sin uno de sus conductores, debido a la decisión que tomó Telefe de apartar a Jey. Cabe recordar que el exitoso programa del canal de ViacomCBS perdió a su creador Gerardo Rozín en el 2022 a causa de un tumor cerebral.

"En realidad él no pensó en un reemplazo, porque el programa era suyo, él no se podía imaginar Morfi con otro conductor porque había luchado muchísimo para tenerlo, para convencer al canal. No fue algo sencillo, así que él directamente no pensó en Jey", comenzó explicando la Bárbaro. Pero lo más sorpresivo ocurrió mientras hablaban de otro tema: "Él habló con Migue Granados y quería que fuera el conductor. Su deseo era ese".