Cathy Fulop explotó contra Damián Betular en MasterChef: "Estás odioso"

Cathy Fulop estalló del enojo contra Damián Betular después de varias idas y vueltas en varios episodios de MasterChef Celebrity.

Cathy Fulop y Damián Betular tuvieron una conversación bastante tensa durante el episodio más reciente de MasterChef Celebrity. Los desafíos se complican cada vez más y los miembros del jurado saben el estrés que se les aproxima a medida que avanza la competencia, tanto a ellos mismos como a los participantes. Por esto mismo, Betular le dio una fuerte advertencia a Fulop y ella se la devolvió todavía más fuerte.

Cada concursante suele ir ganando favoritismo por algún miembro del jurado según qué tanto los ayuden o qué tan buenos sean sus consejos culinarios. Desde hace varios episodios, Cathy expresa su disconformidad con Betular y deja en claro su preferencia por Germán Martitegui. Sin embargo, esta vez a Betular le tocó pasar por la estación de Cathy y le dejó un mensaje muy claro.

En ocasiones anteriores, ella se había quejado de la forma en que el chef le contestaba sus dudas y es por eso que prefería a Martitegui. Ahora, Betular se le acercó y le dijo: “Cathy… no es por celos, no es por nada. Yo estoy en una semana… necesito que esta semana sea de mucha paz. Si vos te sentís más cómoda con Germán yo puedo ir a otra estación, eh. No te lo digo mal”.

“¡Pero nooo, bebé! Amo que vengas acá, en pastelería te prefiero a vos”, le respondió ella. “Entonces, rápidamente. Porque estoy con una energía muy…”, añadió Betular intentando conseguir que ella se pusiera las pilas con su preparación. “Hablame, acá tenés una oreja. ¿Qué te pasó? ¿Estás deprimido?”, indagó Cathy.

Sin darle una respuesta, el chef le siguió insistiendo para que se concentrara en su plato y le empezó a dar indicaciones que terminaron en gritos. “Necesito que hagas la masa. Andá metiendo la mano, mi amor. Con la mano, con la mano… ¡Con la mano!”, exclamó. “Ay, pero estás odioso. ¿Qué te pasa?” le preguntó ella.

Al rato, Betular se acercó a sus compañeros del jurado y les explicó qué fue lo que pasó. “Yo empecé una semana muy zen y así la voy a seguir. Escuché que Cathy decía: ‘Diosito Tegui’ (en referencia a Martitegui), entonces le dije: ‘Cathy, te juro que no es por celos ni nada. Pero yo puedo seguir de largo, no hay problema’. ‘Yo soy tu oreja’, me dijo. Y con todo ese verso no tiene la masa hecha”, se quejó.

La escena de celos de Damián Betular a Cathy Fulop en MasterChef

Semanas atrás, cuando Betular había empezado a notar que Cathy prefería a Germán en vez de a él, le hizo una escena de celos que se ganó las risas de todos los seguidores del programa. Todo empezó cuando Martitegui se acercó a darle tips de cocina, que por reglas del programa, no debían durar más de tres minutos.

Betular interfirió y gritó que estaban haciendo trampa ya que habían pasado los tres minutos y seguían conversando. “¡Está celoso!”, gritó Fulop. Al notar lo estresada que estaba, Betular tomó venganza y le recriminó: “Eso te pasa por elegirlo a él. Por hacerte la copada y la gourmet y elegir a Germán Martitegui”. En su defensa, Cathy le explicó que para los desafíos de comidas prefiere a Germán pero que en la pastelería lo prefiere a él ya que cada uno tiene sus especialidades.