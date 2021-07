Carna y una cruda confesión tras el regreso de ShowMatch: "Yo soy el culpable"

El humorista y una revelación desconocida. Carna se manifestó sobre un problema que involucró a José María Listorti y su esposa Mónica.

Hace un tiempo, José María Listorti y su esposa Mónica fueron cruzados por la actriz Julieta Díaz luego de publicar un video en Kwai en el que el humorista evitaba escuchar a su pareja mientras tapaba su voz con el ruido de una licuadora. Y luego de la polémica, su compañero en ShowMatch "Carna" decidió contar la verdad. El detrás de escena, al parecer, lo tiene a él como artífice intelectual.

“Yo soy el culpable. En esto que pasó con José María, levanto la mano diciendo que el culpable fui yo. Vi este video en una cadena de WhatsApp y le dije a José María: 'hace esto con Moni'”, reconoció "Carna", en diálogo con Andrea Falcone. A su vez, el protagonista agregó: "Lo mejor de la convivencia es la convivencia, y lo peor de la convivencia es la convivencia”.

De todos modos, justificando su idea, Carna prosiguió: “Hay un momento que tanto vos o tu pareja está más sensible, vos que no querés escuchar nada porque te saturó el día, te duele la cabeza o es viernes y no querés escuchar más quilombos y justo en ese momento, qué pasa, viene el otro: 'Uy no sabés que es esto y tatatata', entonces tomas una actitud que decís pongo la licuadora y que hable, que no me aburra más pero no es falta de respeto ni nada”.

”Si esto antes de subirlo José María lo sube Muscari con su pareja, no hubiese pasado nada, nadie hubiese dicho absolutamente nada o si hubiese sido al revés que después José María y Mónica lo hicieron… No pasaba nada. Acá es que hay un grupo de gente con una lupa viendo a ver qué cosas dicen bien y que cosas dicen mal”, sentenció el humorista, con un polémico mensaje que deja aún más tela para cortar tras el video publicado por Listorti y Mónica.

José María reveló que Julieta Díaz habló por teléfono con su pareja Mónica

Julieta le brindó a la pareja del conductor de El Nueve "una oreja para reflexionar" puesto que, tal como informó Listorti, hubo una conversación telefónica entre ambas. Es por eso que Paparazzi buscó el testimonio de José María Listorti para que echara más leña al fuego, pero lejos de polemizar, tomó distancia de la polémica.

“Es una cosa de ellas, yo no me meto. Yo sé perfectamente la charla, pero es una cosa privada de ellas que no tengo por qué exponerla”, explicó el ex Showmatch. A continuación, aclaró que decidió no involucrarse y dejar que su pareja y la actriz lleguen a un buen puerto. “Es un intercambio de opiniones entre ellas, yo no me metí ni me voy a meter, de hecho en mi programa no hablé del tema porque no tenía ganas, me parece que es un intercambio entre ellas dos”, insistió José María.

En línea con sus declaraciones, el humorista no brindó un solo dato de la conversación telefónica entre Julieta y Mónica y se guardó cualquier polémica. “Yo no me voy a meter ni me metí. Ella quiso hablar donde quiso hablar, y Julieta quiso hacer lo que quiso hacer, no me voy a meter en ese tema porque es un tema de ellas dos”, completó.