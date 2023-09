Carmen Barbieri se quebró al escuchar cuánto gana Pablo Alarcón por actuar en plazas

Pablo Alarcón le contó a Carmen Barbieri cuánto gana por actuar a la gorra en plazas y la conductora rompió en llanto.

Pablo Alarcón es un actor argentino de 76 años, quien cuenta con una amplia trayectoria actoral en teatro, cine y televisión. A pesar de su talento y experiencia, al día de hoy está sin trabajo y se gana la vida haciendo espectáculos callejeros. La noticia generó una gran conmoción en la industria actoral y es por esto que Carmen Barbieri lo invitó a su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). En medio de la nota, el actor sorprendió al contar cuánto gana por cada presentación.

Como tantos otros artistas, Pablo se presenta todos los domingos en Plaza Francia, ciudad de Buenos Aires, a hacer espectáculos callejeros. "No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad, porque tengo tiempo. Además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, había revelado en Socios del Espectáculo (El Trece).

Cuando Barbieri le preguntó cuánto dinero ganaba con sus actuaciones en la calle, Alarcón relató: “Antes de ayer fui a la verdulería y le digo al verdulero ‘tomá Carlitos tengo todos estos billetes de 10 y de 20. ¿Me los contás y me das todo eso de verduras?'". Y agregó, angustiado, que no eran más de 4500 pesos: "Compré 3 tomates, un kilo de papas, porque la papa sale 900 mangos, que es lo más barato que había. No se puede creer”.

Con respecto a su obra, contó que está escrita por él mismo y que tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos. "¿Qué dice la gente cuando decís el texto?”, le preguntó la conductora. Angustiado, Alarcón le respondió: “La gente se emociona, llora, se ríe, me abraza. Cambió mi imagen. No me gusta hablar de mí, pero me emociona la gente. Yo siempre termino llorando”. “Y me hacés llorar a mí”, le contestó Carmen, mientras se secaba las lágrimas.

El descargo de Pablo Alarcón por la dura situación que enfrentan los actores y actrices

En su visita a Socios del Espectáculo, Pablo hizo un contundente descargo por el momento que enfrentan los actores y actrices, en un momento de escasas oportunidades laborales en la industria actoral. “Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”, manifestó. Con respecto a las repercusiones que generó entre quienes lo ven actuar en la calle, comentó: “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso”.