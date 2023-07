Preocupación por el ataque que sufrió Carmen Barbieri en su casa: "Me fui corriendo"

La capocómica atravesó una preocupante situación en la intimidad de su hogar y trató de huir debido al terror que se le instaló en el cuerpo.

Carmen Barbieri arrancó su programa con una noticia que dejó pasmados a sus televidentes: al parecer, intrusos se instalaron en su domicilio y la aterrorizaron al punto que trató de huir del lugar. El crudo relato de la mamá de Fede Bal y las fotos que muestran las identidades de los atracadores.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine) Carmen reveló los detalles de la situación que la tiene en constante alerta y asustó a sus panelistas Pampito y Estefi Berardi al no privarlos de detalles asquerosos: "Vieron que ustedes me preguntan, '¿Carmen, no estás en pareja? ¿Carmen, estás viviendo sola?'. No estoy viviendo más sola, estoy acompañada ¿Quieren ver?". En ese momento, Estefi Berardi se anticipó a la conductora y exclamó: "Me muero con lo que vas a mostrar".

"¡Tengo una familia de ratas viviendo en mi casa! No quisiera matarlas, pero no quiero que vivan en mi casa. Yo me fui corriendo. Menos mal que ya estaba vestida, cambiada y maquillada. Lo dejé al perro. ¿Se lo comerán? Lo único que escucho hace una semana es a mi perro a la madrugada, que le ladra al termotanque", exteriorizó Carmen ante la mirada atónita de sus panelistas.

Acto seguido la producción del programa mostró un video casero en el que Carmen mostraba como las ratas le mordisquearon parte de una canasta de mimbre y parte del pan que tenía guardado. "No vuelvo más porque tomó mi casa. Ya dejó el cepillo de dientes", bromeó.

Por último, Barbieri reveló que vive en el séptimo piso de un edificio con encargado y que tiene enrejado pero que suele dejar abierta la puerta para ventilar y "pueden entrar murciélagos o ratas". Según explicó, las ratas proviene del frente de su hogar, donde demolieron una casa antigua y están edificando: "Está todo el barrio lleno de ratas".

La drástica decisión de Carmen Barbieri que le "cambió" la vida: "Es difícil"

Al aire de Mañanísima, ciclo que conduce por Ciudad Magazine, la mamá de Fede Bal reveló que decidió cambiar su alimentación, pero que todavía le cuesta muchísimo adaptarse. Precisamente, eligió llevar una dieta estrictamente vegetariana y aseguró que está "histérica". "La decisión ya la tomé. Es difícil pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta", declaró.

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que estuvo vivo, nada con ojos", contó Barbieri al respecto pero aseguró que no se trata de algo que empezó a aplicar "de un día para el otro". Además, reveló que, aunque es una decisión tomada y por el momento sin reversa, le está costando muchísimo porque su cuerpo se siente de forma diferente.

"Me levanto con una panza. Es que estoy comiendo muchas harinas", se quejó Carmen. Por último sentenció que tomará medidas al respecto y empezará a tratarse con un profesional: "Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y verduras".