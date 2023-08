Fue estrella de Telefe y ahora pasa la gorra en la calle: "Necesito guita para vivir"

Fue una de las estrellas de Telefe y ahora pasa la gorra en la calle para sobrevivir. Quién es el actor que está pasando por esta situación.

Telefe es un canal por donde pasaron grandes actores. Si bien actualmente apuesta a las latas extranjeras y le va bien en rating, supo tener diferentes ficciones nacionales en donde se destacaron muchos exponentes del espectàculo. Entre ellos, hay un actor que fue galán de las telenovelas y actualmente pasa la gorra en la calle para sobrevivir.

Con papeles destacados en novelas como La ley del amor, Historias de corazón, Los vecinos en guerra y somos familia, y teniendo 76 años en la actualidad, este actor está transitando por un momento difìcil. "Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, expresó el protagonista.

En efecto, el actor que trabaja en una plaza pasando la gorra es Pablo Alarcón. "Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, manifestaron en Socios del Espectáculo, programa de El Trece en donde lo entrevistaron.

Pablo Alarcón: por qué actúa pasando la gorra y en qué plaza está

“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, explicó Pablo Alarcón, quien causó tristeza entre sus fanáticos puesto que tiene una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

Sobre el trato de la gente que lo observa actuar en una plaza para luego pasar la gorra y ganar unos pesos, Pablo Alarcón manifestó: “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso”. El actor está actuando en Plaza Francia, que se encuentra cerca del Museo Nacional de Bellas Artes.