Carmen Barbieri se le declaró a un productor en vivo: "Tengo ganas"

Carmen Barbieri dejó sin palabras a un productor con una sorpresiva confesión romántica.

Carmen Barbieri es una actriz, exvedette, comediante y actual conductora de televisión de Mañanísima (Ciudad Magazine), programa en el que trabaja junto a Estefi Berardi y "Pampito" y una gran cantidad de reconocidos productores de la industria televisiva. En una reciente emisión, la madre de Federico Bal sorprendió a todos los presentes al declarar su interés romántico por un productor con el que se irá de viaje por una semana.

Fiel a su estilo, la presentadora no se guardó nada y les adelantó a sus compañeros del panel que muy pronto viajará con un productor por motivos laborales. “Es un productor, me voy a ir un fin de semana con él a trabajar y ahí les cuento si pasó algo, porque todavía no pasó nada. Y si tengo sexo vengo y les cuento todo”, aseguró sin filtros.

“Contaste acá los otros días que hace seis años que no tenes sexo...", le recordó "Pampito". "Por eso, si tenemos intimidad voy a festejar. Tengo ganas de estar con él, me gusta", admitió la humorista. Sin embargo, aclaró que no se trata de una atracción superficial. “No pasa solo por lo sexual sino por cuánto lo admiro. Es una persona que quiero y admiro mucho, todo eso mezclado a una charla de trabajo que vamos a tener”, concluyó. Aunque no dio nombres, aseguró que se trata de alguien "muy importante" en su rubro.

El doloroso descargo de Carmen Barbieri contra Aníbal Lotocki, tras la muerte de Silvina Luna: "Psicópata y asesino serial"

La muerte de Silvina Luna generó un enorme impacto en la industria de la televisión, especialmente entre quienes la conocían de más cerca. La modelo perdió su vida después de meses internada en terapia intensiva, luchando contra las graves consecuencias que le quedaron en su cuerpo a causa de las cirugías del doctor Aníbal Lotocki, quien le inyectó polidimetilsiloxano en los glúteos. Carmen se entristeció profundamente con la noticia e hizo un descargo al aire en su programa.

“No sé si hago mal en decir esto pero, para mí, está loco. Es un psicópata y un asesino serial”, aseguró, durante una entrevista al psicólogo Gabriel Cartaña. Cabe destacar que Silvina no fue la única víctima de Lotocki. Mariano Caprarola (quien falleció recientemente), Gabriela Trenchi, Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa fueron otras de las tantas figuras que pasaron por su quirófano. A pesar de las pruebas irrefutables, Lotocki todavía no está preso. Mientras tanto, famosos y allegados de Silvina realizan marchas multitudinarias y escraches en la puerta de la casa del cirujano para pedir justicia.