Carmen Barbieri no tuvo piedad con Estefi Berardi y le preguntó sobre su vida íntima mientras estaban al aire.

Carmen Barbieri mandó al frente a Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) y le hizo una incómoda pregunta en vivo con respecto a su situación sentimental. Meses atrás, se dio a conocer que Berardi mantenía un romance secreto con Federico Bal, hijo de Carmen. A pesar de los intentos de la panelista por negarlo, la noticia salió a la luz, así como las irrefutables evidencias. En este contexto, la conductora la apuró con una pregunta al aire.

Si bien Berardi mantiene un perfil bastante activo en sus redes sociales, es muy poco lo que se sabe sobre su vida íntima. Meses atrás, se filtraron sus chats picantes con Bal, que dieron cuenta de que habían mantenido un breve romance mientras el actor todavía estaba en pareja con Sofía Aldrey. Ahora, Barbieri aprovechó la ocasión para preguntarle con quién estaba saliendo.

“Hoy va a estar parcialmente nublado, con una máxima de 14 grados y la mínima va a ser de 9 grados más o menos, o sea que no salgas”, comentó la diva. “Quería saber eso, si daba para salir…”, le respondió Berardi. Acto seguido, Carmen le respondió: “Da para salir, estás con alguien eh… cómo sé”.

“¡Cómo me doy cuenta…le brillan los ojos!”, agregó la conductora, mientras Estefanía se reía nerviosa. “No Carmen, vino mi hermanito de Mar del Plata que este mes lo tengo en mi casa”, explicó la panelista. Sin embargo, su compañero "Pampito" la mandó al frente y dijo: “Vos me contaste los otros días fuera de cámara sobre uno que te escribe”. “Ni se te ocurra dar el nombre, eh”, lo frenó Estefi.

Qué decían los chats picantes entre Fede Bal y Estefi Berardi

En aquellos chats filtrados, se pudo comprobar que Federico Bal mantenía un vínculo en paralelo con Berardi mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey. Según informaron en Intrusos (América TV), ambos habrían mantenido un encuentro íntimo en Córdoba, cuando se estaban hospedando en el mismo hotel junto a Carmen Barbieri, en medio de la temporada teatral de la obra Kinky Boots.

"¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le dijo Fede Bal en uno de los mensajes que se enviaron durante su estadía en el hotel. "Dormir es un montón por si nos ven, pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas?", le preguntó Estefi, a lo que Bal le insiste con que subiera a su habitación. "Creo que voy a subir en patas, estoy en todo", le contesta la panelista. "Esto me hace muy bien, me siento un nene de 16 cogiendo con los papás en la casa. Te voy a morder tanto la boca. No te imaginás, creo", le dijo el actor en otro mensaje.

"¿Sabés qué? Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel", le envió Estefi horas después. "Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho. ¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar en cómo me cogiste en el auto", le responde Bal en otro. Esta conversación desató una fuerte controversia, especialmente porque Bal engañó a su pareja.