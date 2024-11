Carmen Barbieri destrozó a Jorge Lanata: "Desprolijo"

Carmen Barbieri acusó a Lanata de desprolijo

La ex vedette Carmen Barbieri se metió en el conflicto familiar del entorno de Jorge Lanata y se mostró muy dura con el periodista y conductor que se recupera de un duro momento de salud. La estrella de El Trece no quiso dejar de decir lo que pensaba.

El conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) y Periodismo Para Todos (El Trece) sufrió un paro cardiaco en junio y fue operado cuatro veces en una semana por un isquemia intestinal en octubre. Mientras atravesaba esta situación, estalló un fuerte conflicto entre sus hijas Bárbara y Lola Lanata, sus ex parejas y su esposa Elba Marcovecchio.

En ese contexto, en el programa Mañanísima de El Trece debatieron sobre la situación de Jorge Lanata y el conflicto familiar y la conductora Carmen Barbieri tiró una bomba: "A ver, yo quiero decir una cosa sobre esto. Yo quiero expresarme sobre algunas cosas que veo sobre Lanata. Para mí fue poco prolijo con las mujeres".

"Alguien con una salud con tantos problemas y tanta fragilidad como la de él tendría que haber dejado todo aclarado. Quizás suene un poco fuerte, pero él mejor que nadie sabía cómo era su estado de salud y también lo que pasaba alrededor con la familia. Fue desprolijo en eso, sí", enfatizó Barbieri.

Tras esto, se armó un fuerte debate en el programa de la mañana de El Trece sobre la situación de Jorge Lanata, hasta que el panelista Lucas Bertero, cambió de tema para contar buenas noticias sobre la salud del periodista.

"Está mejor, efectivamente, y ya se analiza la posibilidad de trasladarlo otra vez a un centro de rehabilitación neurológica para esta semana, para fines de esta semana, o principios de la próxima. Lo que no se sabe es si será de nuevo el Santa Catalina, que está muy bien porque queda a 15 cuadras del Italiano, o si se buscará otro lugar, eso porque ahora todas se tienen que poner de acuerdo", reveló el periodista.

Revelaron que piensa Jorge Lanata de la pelea familiar: "Cansado"

El periodista Gabriel Levinas aseguró que mantuvo una charla en la clínica Santa Catalina con Jorge Lanata y dialogaron sobre el conflicto que protagonizan sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, sus ex parejas y su esposa Elba Marcovecchio.

"Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres de su familia, pero en un momento me dijo: Qué lío hay afuera. También me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital", reveló el amigo del conductor de Radio Mitre.

Jorge Lanata está al tanto de las peleas en su familia

En ese sentido, se refirió a las polémicas entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista, y aseguró: "No me voy a meter en ese asunto. No voy a opinar ni le voy a contar nada a él. Tal vez alguna de ellas se lo contó. No lo sé. Él tenía un televisor encendido en la habitación y veía las noticias".

"A Jorge lo visité en cuatro ocasiones, antes de las últimas cirugías. Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas. La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación. Pero su cabeza funciona bien", agregó el amigo de Jorge Lanata, mientras el periodista sigue recuperándose.