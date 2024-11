Revelaron que piensa Jorge Lanata de la pelea familiar: "Cansado"

Un amigo de Lanta reveló que está al tanto del conflicto familiar.

Hace varios meses que el periodista y conductor Jorge Lanata atraviesa un delicado momento de salud, tras sufrir un paro cardiaco en junio y luego ser operado cuatro veces en una semana por un isquemia intestinal en octubre. Mientras continúa su recuperación, su entorno familiar vive una gran disputa y se conoció un revelador dato al respecto.

El periodista Gabriel Levinas aseguró que mantuvo una charla en la clínica Santa Catalina con el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) y dialogaron sobre el conflicto que protagonizan sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, sus ex parejas y su esposa Elba Marcovecchio.

"Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres de su familia, pero en un momento me dijo: Qué lío hay afuera. También me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital", reveló el amigo de Jorge Lanata.

En ese sentido, se refirió a las polémicas entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista, y aseguró: "No me voy a meter en ese asunto. No voy a opinar ni le voy a contar nada a él. Tal vez alguna de ellas se lo contó. No lo sé. Él tenía un televisor encendido en la habitación y veía las noticias".

"A Jorge lo visité en cuatro ocasiones, antes de las últimas cirugías. Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas. La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación. Pero su cabeza funciona bien", agregó el amigo de Jorge Lanata, mientras el periodista sigue recuperándose.

51 millones de pesos: escandalo por gastos millonarios de las cuentas de Jorge Lanata

Se conoció que la esposa del conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), habría presentado un documento en Tribunales para preservar las cuentas y bienes del periodista. Esto se dio tras conocerse que alguien cercano a Lanata gastó una fortuna mientras estaba internado.

Según trascendió en los últimos días, la asistente de Jorge Lanata, Alejandra Mendoza, habría gastado alrededor de 51 millones de pesos sin rendir cuentas. "Ella es una colaboradora especial que tiene Jorge, que tiene acceso a la cuenta bancaria de la que es cotitular Elba Marcovecchio", explicaron en El Diario de Mariana, por América TV.

Siguiendo con el tema, en el programa A la Tarde, del mismo canal, publicaron audios de la asistente del conductor en los que le pedía a Marcovecchio que "no usara tanto las tarjetas". Además, aseguró que rindió cuentas de todos los gastos que realizó. "Toda la información de los gastos que tiene es porque precisamente yo se la di", enfatizó la asistente de Jorge Lanata en respuesta a las irregularidades que denunció Elba Marcovecchio.