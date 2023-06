Carmen Barbieri apuntó contra Morena Rial con un filoso comentario: "De chico"

La capocómica opinó sobre el escándalo de Morena Rial tras sus dichos contra su padre. Carmen Barbieri reflexionó en alusión a la difícil vida de la hija de Jorge Rial.

Carmen Barbieri opinó sobre el escándalo que protagoniza Morena Rial por sus dichos en contra de su padre, Jorge Rial. La conductora de Mañanísima dialogó con sus panelistas sobre la situación que vive la joven y reflexionó ante la complacida historia de vida de la influencer.

Morena Rial fue noticia en la última semana por haber salido a los medios a exponer las internas familiares que ha vivido a lo largo de su vida, producto de la supuesta disfuncionalidad de Silvia D'Auro y Jorge Rial. A pesar de que el periodista siempre apoyó a la joven que tuvo un conflicto mediático con Jorge Lanata, a diferencia de su madre adoptiva, la joven despotricó en su contra porque él habría dejado de pagarle el alquiler.

La celebridad de redes se convirtió en la figura del escándalo del momento, con su rostro presente en todos los memes de Twitter. En ese contexto, Carmen Barbieri habló Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló en su ciclo de TV y disertó sobre el conflicto de la joven.

Carmen: "Yo la escucho con mucho respeto y atención a ella porque ha tenido una vida muy dura. La palabra 'abandono' es una de las que más me duele a mí. Ella fue abandonada por su mamá biológica, no se por qué ni cómo. La adoptaron y después se sintió o fue abandonada por su mamá adoptiva, Silvia D' Auro. Después por su papá"

Estefanía: "No, Jorge no la abandonó nunca. Siempre se hizo cargo"

Pampito: "Mirá que acá hemos hablado pestes de Rial pero siempre actuó como corresponde. El autazo que tiene Morena se lo compró él"

C: "Entiendo que él ahora no le pasa ni un peso"

E: "Y bueno, pero ¡que vaya a laburar!"

C: "Es que de golpe no se hace eso, es algo que uno aprende de chico. Se enseña de chico a trabajar y a ganarse la plata. Uno tiene que enseñarle a su hijo que tiene que independizarse y, cuando te vas de tu casa, ni un peso más. Mi hijo se fue a los 18 años. A mí igual me da mucha pena de la manera en la que habla y con los datos que ella supuestamente tiene, está destruyendo a mucha gente y eso a mí no me gusta"

El fuerte enfrentamiento entre Morena Rial y Mónica Farro

Mónica Farro denunció que le robaron la tarjeta de crédito después de haber asistido a los estudios de América TV, lugar en el que coincidió con Morena Rial, por lo que la joven fue la primera en ser señalada en las redes sociales. En el programa de chimentos aludieron al conflicto y eso molestó a la hija del fundador de Intrusos, quien se pronunció con todo en contra de la vedette en una entrevista. "Prefiero no hablar, te agradezco de mil amores. Tengo a mi nene mal, me tengo que ir. Tengo más plata yo que ella en la tarjeta. No tengo ganas de hablar, no tengo ganas de darte una nota. Si querés me mandás un mensajito y hablamos, es tan corto como eso", comenzó su descargo Rial hija en diálogo con el notero de LAM.

"Ya está. Tengo más plata yo en la tarjeta de débito que alguien que se tenía que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca. Mi amor... disculpame ¿Querés pasar la nota? Pasala", continuó su descargo Rial, en alusión a la relación de amor que Farro mantuvo durante años con una persona en prisión. Como respuesta a estas declaraciones, Farro aseguró que ya habló con su abogado para tomar acciones legales porque se sintió injuriada.