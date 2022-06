Carmela Bárbaro rompió en llanto al hablar con la mamá de El Noba: "Hay que juntar fuerzas"

Carmela Bárbaro, exesposa de Gerardo Rozín, se quebró al hablar con la mamá de "El Noba", quien perdió a su hijo en un accidente en moto.

La muerte de Lautaro “El Noba” Coronel tras su trágico accidente en moto conmovió a todo el país. Carmela Bárbaro, panelista de Momento D (El Trece) y exesposa de Gerardo Rozín se quebró en llanto en pleno programa al conversar con Vanesa, la mamá de Lautaro, y le dio un consejo que a ella le sirvió mucho para salir adelante tras el fallecimiento de su esposo.

El pasado viernes 3 de junio de 2022, el cantante de Cumbia 420 murió tras diez días internado en terapia intensiva en el Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Su muerte representó una enorme pérdida en la industria de la música urbana y para sus amigos, especialmente para su mamá. En medio de su dolor, Carmela, quien aún transita el duelo tras la muerte de Rozín, le brindó su apoyo y le dijo unas palabras.

“Yo creo que nada me va a alcanzar, nada tiene sentido. Pero yo tengo a su hija, a mi nieta y a mi nietito, que ve la foto… Hoy le hablaba a su tío, porque tiene adoración por su tío, y te juro que me partía el corazón verlo reclamándole dónde está”, relató Vanesa. “Porque él era tan familiero, tenía tanto amor por su sobrino y su hija. Yo trato de ser fuerte, pero hay cosas que a veces no puedo”, siguió.

Fabián Doman, conductor del programa, aprovechó el momento para contar que justo ese mismo día Carmela les había agradecido a todos por el gran apoyo que le dieron desde la muerte de su marido. “Carmela es mamá de una hija con Gerardo Rozín, y vivió algo muy doloroso hace pocas semanas. Hoy Carmela me mandó un mensaje para agradecernos cómo la apoyamos a ella en todo lo que vivió. Y ahora estás emocionada, ¿qué le decís?”, le preguntó Doman.

Con lágrimas en los ojos y mirando a cámara, la expareja de Rozín le dijo a Vanesa: “Bueno, que hay que salir… Que hay que juntar fuerzas. Que la vida vale la pena, que uno tiene que pensar en esas personas que quisimos y en el espíritu que tenían esas personas, que amaban la vida, que eran creativas. Me parece que tu hijo también era una persona creativa, llena de proyectos. Y uno saca la fuerza de ahí a veces”.

La mamá de “El Noba” se mostró muy agradecida con sus palabras y le dio la razón, destacando que Lautaro era una persona muy creativa y con mucho amor por la vida. “Mi hijo si había algo que me decía era: ‘Mamá, todo se puede. De todo se sale. Vos tenés que hacer lo que vos querés’. Y a mi marido también le decía que tenía que salir adelante. Él siempre le decía a cualquiera que los sueños se tienen que cumplir. Y bueno, él cumplió el sueño de hacer lo que quería”, cerró Vanesa.

El desgarrador mensaje de Eliana Demo, la madre de la hija de “El Noba”

Eliana Demo, expareja de “El Noba” y madre de su hija de siete años, publicó un doloroso mensaje en sus redes para despedir al cantante. A pesar de que estaban separados, mantenían un vínculo muy sano por el bien de la niña. Tras el fallecimiento del artista, Eliana fue con la pequeña al homenaje que organizaron en la calle, al que asistieron muchos seres queridos y fanáticos de Lautaro.

“Sos muy fuerte hija mía, orgullosa de vos y de cómo te la bancaste. Mami y papi siempre van a estar a tu lado. Solo que ahora papá te cuida y mira desde el cielo. Vos vas a poder con todo, princesa, y nunca nada te va faltar. Qué lindo todo lo que papi te dejó y todo el cariño de la gente que te manda fuerzas desde el primer día”, escribió la joven.