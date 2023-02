Carlos Perciavalle dejó muda a Karina Mazzocco: "Hay una invasión"

El artista de café concert que reside en Punta del Este, Uruguay, sorprendió a Karina Mazzocco al brindar detalles sobre su reiterados encuentros con los Ovnis.

El artista Carlos Perciavalle reapareció en la televisión con declaraciones que impactaron a Karina Mazzocco y su equipo por su crudeza. "Hay una invasión de Ovnis", declaró el artista de café concert que otrora brilló en el teatro junto a China Zorrilla en El diario de Adán y Eva.

En un móvil desde Punta del Este, Uruguay, Perciavalle se comunicó con A la tarde (América TV) y habló con Karina Mazzocco sobre sus reiterados avistamientos de cuerpos extraños y reveló: "(Los Ovnis) Se aparecen diariamente en la laguna, vienen a tomar agua dulce. Hace años que veo Ovnis, lo dejé de decir porque se reían de mí. La última vez que los vi fue ayer".

"He dejado de contarlo porque entre las risotadas burlonas de la ignorancia y el cariño también de la gente que te rodea, es mejor que la gente se dé cuenta sola. Ahora, poco a poco, estamos empezando a darnos cuenta que hay una invasión (de Ovnis): en Santa Fe, en Funes (Córdoba), en Punta Ballena (Uruguay)", agregó, en tono fulminante.

Cuando los periodistas le pidieron que relate su último avistamiento de Ovnis, Perciavalle procedió a contar: "El último episodio fue ayer. Estaba con Jimmy Castilhos, que es quien me hace las relaciones públicas, y hacía un calor tremendo. Él baja por las piedras para zambullirse a la laguna y, cuando se metió al agua, aparece como una garza, muy grande, en la punta del muelle. No era una garza, era otra cosa, una presencia que estuvo dando vueltas por ahí". Por último, y dejando un halo de misterio tras de sí en el cierre de nota, precisó: "Había unos 6 patos divinos que estaban en el borde la laguna y de pronto desaparecieron junto a 'la garza'".

¿Hitler vivió en Argentina? El día que Carlos Perciavalle afirmó verlo en Bariloche

Perciavalle contó esta historia más de una vez, pero la primera ocasión se dio en la mesa de Mirtha Legrand. “¿Vos lo viste a Hitler en Bariloche junto a Eva Braun, no?”, preguntó "La Chiqui", sabiendo la respuesta de antemano. “Sí, estábamos de gira, hacíamos 'Canciones para mirar'. Salimos a recorrer el lago Nahuel Huapi, vimos el hotel El Casco y le dije a la China de ir a comer ahí. Cuando terminamos, vino el mozo y nos dijo que el dueño del hotel nos invitaba a su casa, que estaba al lado. Entramos al hall, un lugar enorme en el que había como trescientas personas. Había una mesa y estaba un hombre idéntico a Hitler al lado de una mujer idéntica a Eva Braun. Cuando los vimos, China y yo… lo único que queríamos era irnos de ahí. Salimos de ahí y ni hablábamos con China del terror. Pánico teníamos”, relató alguna vez el mediático.

“En 2001, vuelvo a Bariloche y en el hotel en el que me hospedaba había un alemán muy viejo en la caja. Le pregunté por el hotel El Casco y le conté mi historia. Me dijo: 'Todos los que vivimos en Bariloche sabemos que el Führer vivía seis meses en Argentina y seis meses en Chile'. Entonces digo: ¿Sería él? Yo me di cuenta más que nada por Eva Braun”, finalizó su truculenta anécdota.