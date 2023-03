Carlos Maslatón denunció qué participante estaría acomodado en Gran Hermano: "Grave error"

El economista apuntó contra la producción de Telefe y reveló qué participante de Gran Hermano sería beneficiado por las autoridades del canal.

Carlos Maslatón opinó sobre la inminente final de Gran Hermano y denunció un supuesto acomodo. El analista económico dio a conocer que una de las participantes del reality show de Telefe sería beneficiada por el canal para consagrarse como ganadora de la competencia.

"Fraude GH. Ante preguntas de numerosos periodistas, ya desde noviembre pasado, manifesté que todo estaba armado para Julieta, no por popularidad sino por decisión superior. Comete grave error la organización manijeando tanto y tantas veces la competencia", escribió Maslatón en su cuenta de Twitter y aseguró que Telefe tendría intereses en Poggio como artista.

Maslatón reveló también que el canal de las pelotas querría a Julieta Poggio para que trabaje en programas de la emisora, por lo que buscarían darle un empuje con el título de ganadora de Gran Hermano.

El exparticipante de GH, Juan Reverdito, también habló de supuestos acomodos en el reality show en relación a los exconcursantes que son elegidos para ser parte de los programas de debate sobre la competencia. "Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero. Llamé para ir a los debates y nunca hay lugar. Yo pensé que cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar algún centro. No es la misma vara para todos. Espero que tengan un poco de cordura para que en los debates vayan cambiando los ex", soltó el remisero.

Reverdito destacó que no recuerda que en ediciones anteriores del reality nunca llevaran a algunos exparticipantes a los debates y sumó: "Evidentemente no rendimos para ellos. Y si no rendís, te eliminan", en diálogo con El Confesionario.

Fuerte charla entre Julieta y Romina sobre Nacho y "la Tora"

Las jóvenes se pronunciaron sobre los ruidos sexuales que hacían Nacho y Lucila cuando la segunda aún estaba dentro de la casa. Julieta y Romina deschavaron a la pareja y contaron cómo hacían para que Gran Hermano no les pidiera el consentimiento.

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda

Romina: Es que ellos ponen la almohada

J: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta

Lucila "La Tora" habló de su vínculo con su mamá

La participante fue cuestionada en las redes sociales por los tratos que ha tenido hacia su madre durante su convivencia en la casa de Gran Hermano y, tras salir, explicó cómo se sintió al respecto: "Cuando entré a Gran Hermano yo elegí estar con personas desconocidas. Pero con mi mamá estaba obligada a convivir. Y yo la verdad es que no elijo vivir ni con ella, ni con mi papá ni con mi hermano", comenzó su descargo "la Tora", concursante que reingresó a la casa tras haber sido eliminada en la primera etapa del juego. Y sumó: "Yo decidí no exponerla ante este fenómeno de Gran Hermano y elegí convivir con gente desconocida, no con familiares. Yo la amo a mi mamá, eso no tiene nada que ver, pero no me veo en la convivencia con ella".