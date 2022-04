Carlos Campolongo sufrió una violenta golpiza: "La saqué barata"

Carlos Campolongo, periodista del equipo de Viviana Canosa, recibió una brutal golpiza: los detalles sobre el ataque.

El periodista Carlos Campolongo, quien trabaja en el equipo de Viviana Canosa en su programa Viviana con Vos (A24), fue víctima de un episodio de violencia el pasado jueves 14 de abril de 2022: un hombre le dio una golpiza sin ningún tipo de explicación. Carlos contó en vivo todos los detalles sobre este episodio, que vivió mientras estaba caminando por la vereda de su edificio a las 14:30 horas.

Como todos los días, Campolongo estaba bajando de su edificio para hacer su rutina deportiva. Cuando quiso ingresar por el garaje, vio que estaba toda la vereda levantada porque estaba en construcción. Cuando se acercó a una de las puertas, un hombre que estaba haciendo guardia le dijo que fuese por otro lado. “Entonces voy a la otra entrada y cuando estoy por subir a la vereda había un tipo alto, flaco, mucho más joven que yo, y me hace así: ‘Usted no pasa’”, relató el periodista mientras hacía un gesto con el cuerpo explicando cómo el hombre lo tomó por el cuello violentamente.

“Le dije: ‘Sacame el brazo del cuerpo, no me toques, y me tiró con toda la fuerza’”, continuó Carlos, quien en ese momento cayó para atrás con todo el peso de su cuerpo y estuvo a punto de golpearse la cabeza con una pila de baldosas. “La saqué barata, porque trastabillé, me fui para atrás, caí en una pila de baldosas. Esta parte del cerebro quería protegerla. De ahí las heridas y el dolor que tengo en todo el cuerpo”, señaló.

Carlos Campolongo fue atacado brutalmente por un hombre.

Cabe destacar que la obra no estaba señalizada correctamente y el hombre tampoco estaba identificado. “Estaba en el suelo y este tipo me empezó a patotear: ‘¿Vos sabés quién soy yo? Andá y hace la denuncia’. Averigué y era el capataz. No hay ninguna excusa de esta violencia”, destacó.

A pesar de que se comunicó con las autoridades y le dijeron que no iba a volver a cruzarse a este hombre, a quien lograron identificar como Marcelo Víctor Silva, volvió a verlo en la entrada de su edificio. Se cree que este hombre tendría antecedentes penales y que permanece impune, ya que la empresa aún no lo despidió. El abogado Juan Manuel Dragani aseguró que se tomarán medidas para inciarle una causa penal.

El vicecónsul de Bolivia denunció a Viviana Canosa por sus dichos xenófobos

A principios de abril de 2022, la conductora de Viviana con Vos fue denunciada por el vicecónsul de Bolivia, Mauricio Pinaya, por los dichos xenófobos que lanzó sobre su persona: la periodista lo llamó “delincuente” y lo acusó de haberse apropiado de terrenos de La Matanza. El diplomático desmintió esta información y denunció a Canosa y a Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio, quien difundió esta fake new.

Pinaya hizo declaraciones formales al respecto mediante un comunicado de la Agencia Boliviana de Información (ABI) y las acusó de haber mellado “la dignidad de un representante del estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina”: “Faltan a la verdad, carecen de legitimidad y utilizan palabras totalmente discriminatorias y xenófobas. Vamos a pedir las disculpas del caso, no se puede dañar a cualquier persona y que nos digan delincuentes, usurpadores. Tiene que ser demostrado en todas las instancias”.