Camila Homs rompió el silencio sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La expareja del futbolista se animó a hablar de todo en una entrevista con Socios del Espectáculo.

Camila Homs se volvió una de las figuras más buscadas por la prensa por ser la expareja de Rodrigo De Paul, futbolista que actualmente está en una relación con Tini Stoessel. Aunque las cuentas no son claras entre la separación de la madre de sus hijos y el inicio de su actual relación, el deportista sigue sin dar declaraciones. En esta oportunidad fue la modelo quien se animó a romper el silencio y referirse al padre de sus hijos y a la cantante.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Camila Homs contó cómo está viviendo la separación de Rodrigo De Paul, teniendo en cuenta que él ya está en pareja con Tini Stoessel: "Sigue siendo una situación delicada, nada fácil. Pero en otras relaciones no me meto, no me corresponde meterme. Yo en este momento estoy muy bien, contenida como siempre por mi familia, por mi sostén que son mis hijos, por mis amigas, asi que pasando el momento lo mejor que puedo".

Camila Homs dejó en claro que en este momento lo más importante es el bienestar de sus hijos, por lo que reveló cómo es el trato con Rodrigo De Paul: "Todo muy cordial, ellos no pierden el contacto con su padre que es lo más importante. No somos mejores amigos, pero cordial por el bienestar de nuestros hijos y la comunicación de ellos con él, todo bien".

Es de público conocimiento que la relación de Camila Homs y Rodrigo De Paul comenzó cuando ambos eran muy jóvenes, por lo que el periodista le preguntó qué tuvo que resignar al momento de comenzar su noviazgo con el futbolista. La modelo fue sincera al expresar: "Yo como siempre digo, no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado, lo hice por amor pero no me arrepiento. Creo que lo volvería a hacer si me vuelvo a enamorar o que se yo, nunca se sabe que puede pasar, pero no es algo que me arrepienta".

Camila Homs se refirió a Tini Stoessel

Camila Homs se mostró muy tranquila en el momento que se le hizo la típica pregunta incómoda. El crinista quiso saber qué piensa de Tini Stoessel, pero la respuesta de la modelo fue totalmente correcta: "No la conozco. No tengo nada para decir sobre ella, no la conozco". Sin ebargo, cabe recordar que tiempo atrás, antes de que se la vinule con el padre de sus hijos, ella la seguía en Instagram, aunque después justificó este hecho con que era porque a su hija le gusta su música.