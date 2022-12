Camila Homs lanzó un dardo hacia Rodrigo De Paul: "Bien acompañada"

La expareja de Rodrigo De Paul ofreció tiernas palabras sobre su actual novio y fueron tomadas como indirectas para su ex, tras su enojo porque fue a ver antes a Tini Stoessel que a sus hijos al llegar de Qatar.

Camila Homs contó cómo es la relación de su actual pareja, Charly Benvenuto, con sus hijos y muchos entendieron esas palabras como indicrectas a Rodrigo De Paul, quien fue acusado en las redes de ver poco a sus hijos. La modelo destacó la buena relación de los niños con su novio.

"Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, cómo los trata, la paciencia que les tiene. A veces ¡más que yo!", soltó Homs sobre el vínculo de envenuto con sus hijos. Y agregó: "Así que estoy feliz y no me puedo quejar por el presente que estoy viviendo. Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina", en diálogo con Revista Caras.

Camila Homs cobró reconocimiento público gracias al noviazgo de Rodrigo De Paul con la cantante Tini Stoessel y desde hace meses busca insertarse en los medios. Uno de sus más recientes pasos en ese camino fue aceptar la propuesta de conducir el programa de medianoche de El Trece, Cucinare. "Estoy feliz con esta etapa, me encanta. Recibí esta nueva propuesta como conductora de Cucinare y estoy súper enfocada en eso. Siempre digo que la cocina es mi cable a tierra", señaló la modelo al respecto.

El enojo de Rodrigo Lussich con Rodrigo De Paul

El futbolista y Tini Stoessel viajaron a Europa y lograron esquivar a la prensa, por lo que De Paul festejó esa realidad como un triunfo. "Podés no enfrentar a la prensa porque hay mucho mar de fondo por lo que ha sido su contacto mínimo con sus hijos. Pero después que no se saque la foto burlándose de lo bien que la hizo. Que se vaya en secreto y no haga tanta alharaca", sentenció enojado el conductor de Socios del Espectáculo, a modo de defensa a sus colegas.

Adrián Pallares también mostró su enojo al aire y soltó: "Son las últimas horas de De Paul como mega estrella en este país. Lo está esperando una realidad muy dura futbolísticamente en el Atlético de Madrid. La realidad de Rodrigo De Paul en el Atlético no es la misma de acá, así que, Rodrigo, abrazate con el público y los fans".

Las tiernas palabras de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

El futbolista fue parte de los shows de Tini Stoessel en el Campo Argentino de Polo y en un posteo de Instagram demostró su admiración por su pareja. "Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Numero 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo. Te amo con todo mi corazón", escribió.