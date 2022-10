Camila Homs, enfurecida tras ser censurada en la TV: "No quieren molestar a Messi"

Aseguran que Camila Homs está siendo censurada de la televisión para evitarle problemas a Rodrigo de Paul.

Camila Homs tenía planeado aparecer en diferentes programas televisivos, pero de un día para el otro, la bajaron sin motivos. Primero, había sido invitada para participar en ESPN y más tarde en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Sin embargo, ambos cancelaron su aparición.

Homs se convirtió en una figura central del mundo de la farándula desde su separación del deportista y gracias a ello sus oportunidades laborales crecieron estrepitosamente. Sin embargo, su separación con Rodrigo de Paul le jugó una mala pasada, especialmente ahora que se acerca el Mundial.

"Camila Homs estaba confirmada en ESPN para hacer una participación en uno de los programas. Ya estaba firmado el contrato y a último momento dijeron: 'Mirá, preferimos que no, porque no queremos molestar a nadie'. Esa fue la explicación", reveló Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

"En la última semana, contamos que Camila iba a estar en PH, pero horas antes de grabar se enteraron que no iba a estar en el programa. Ella literal dijo que no entendía por qué la habían bajado. Lo que me cuentan es que la frase específica de Andy Kusnetzoff fue: 'No quiero hacer nada que moleste a Leo o a la Selección'. Siente que hay una cuestión de que la quieren borrar de los lugares importantes de la tele", sumó la panelista.

Adrián Pallares agregó que "hay muchos periodistas que están chiveando para poder ir al Mundial" que están evitando tocar el tema de Homs y De Paul para hacer buena letra. "Nos pasa todos los días que queremos hablar con ellos para consultar sobre el futuro de De Paul en el Atlético de Madrid y te dicen: 'No, porque no queremos tener quilombo con la gente de la Selección'. Nadie quiere enojar a De Paul ni a Messi, nosotros tampoco, pero bueno, tampoco pueden empezar a bajar a una chica de los programas de televisión porque no quieren enojar a su ex. Es raro", opinó el conductor.

La palabra de Camila Homs sobre las versiones de separación entre De Paul y Tini Stoessel

Se rumorea que Rodrigo de Paul está separado de Tini Stoessel pero que no quieren hacerlo público hasta que pase el Mundial, para evitar escándalos. Además, se dijo que tanto la familia de Tini como el entorno de Camila están manteniendo el secreto para no perjudicar a la Selección.

Al ser consultada al respecto, Camila dio una dudosa respuesta que alimentó estas versiones: "No tengo nada para decir. No me sorprende. No sé qué decirles, no sé si será verdad... Los medios inventan mucho. No me involucra, así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver".