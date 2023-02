Camila confesó que rompió el aislamiento en Gran Hermano y cortaron la trasmisión

Camila Lattanzio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), encendió todas las alarmas entre los fanáticos del reality al hacer un sospechoso comentario que indicaría que rompió las reglas.

La regla número uno de Gran Hermano es que todos los participantes deben estar aislados del mundo exterior. Es por esto que no pueden recibir llamados de sus familiares, tener celulares, ver televisión ni ninguna otra cosa que se le parezca. Sin embargo, ahora Camila contó que tuvo contacto con una persona.

De repente, Lattanzio sorprendió a Romina Uhrig al confesarle: "Hoy vi personas después de un montón de tiempo y no podía creerlo". "¿Cómo?", le preguntó la exdiputada con un gesto de sorpresa. "Me revisó un médico. Y me quedé... 'Hola, ¿cómo estás?', le pregunté", relató Camila. Inmediatamente, Pluto TV cortó la trasmisión, como hace cada vez que un concursante revela un dato secreto.

"¿Qué onda #GranHermano? A Camila la visita un medico, ¿está bien el procedimiento? Dicen por ahí los saben que no", se preguntó una usuaria de Twitter. "A Camila la revisó un médico hoy. Acaba de decir que vio personas después de tanto tiempo, y ellos ¡pum! ¡Te cortan la programación!", se quejó otra seguidora del reality.

Sin embargo, Diego Poggi, quien estaba viendo el vivo en las redes sociales de Telefe, explicó que cuando los participantes se enferman o necesitan hacer una consulta médica, "los médicos no les pueden hablar y siempre todo se hace con las cámaras y los micrófonos encendidos".

Walter "Alfa" sorprendió a Camila Lattanzio con una promesa en Gran Hermano

Recientemente, Julieta Poggio se convirtió en la líder de la semana. Además de ganar la inmunidad total, tuvo la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros nominados: "Alfa", Romina, Camila o Lucila "La Tora" Villar. Finalmente, se terminó decidiendo por Lucila por una cuestión de estrategia, con el fin de que todos los votos vayan hacia "Alfa" y así salvar a Romina.

En medio de una charla a solas, Walter le hizo una promesa a Camila: “Si gano el premio, voy a compartirlo con vos. Acordate. Yo hago lo que quiero, digo lo que pienso y hago lo que digo, vas a ver". Camila le preguntó si creía que iba a quedarse después de esta placa, a lo que el hombre de 61 años le respondió que "la gente ve todo, la gente ve la hipocresía y cuando se caen las caretas", en referencia a Romina por la fuerte discusión que tuvieron días atrás.