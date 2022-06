Cachete Sierra y su historia con la China Suárez y Lali Espósito: "Nos dimos besos"

Cachete Sierra reveló cómo fue que se besó con María Eugenia "La China" Suárez y Mariana "Lali" Espósito.

Agustín "Cachete" Sierra, Mariana "Lali" Espósito y María Eugenia "La China" Suárez son tres de los artistas que iniciaron sus carreras en el mundo de Cris Morena. Sus primeros pasos los dieron en Chiquititas, donde las dos actrices confesaron que estaban enamoradas de su compañero de elenco. El actor rompió el silencio y contó qué pasó entre ellos.

PH, Podemos Hablar es uno de los programas donde los invitados se animan a abrir su corazón y revelar verdades que hasta el momento no se conocían sobre diferentes aspectos de sus vidas. "Cachete" Sierra fue uno de los participantes de la última emisión y fue en el punto de encuentro donde contó el acercamiento que tuvo con Lali Espósito y "La China" Suárez.

Lali Espósito y "Cachete" Sierra.

Andy Kusnetzoff aprovechó la presencia del actor para recordar la entrevista que Susana Giménez le hizo a los protagonistas de Casi Ángeles, donde Lali Espósito y "La China" Suárez confesaron que cuando eran más chicas estaban perdidamente enamoradas de "Cachete" Sierra, con quien ambas tuvieron su primer beso.

Susana Giménez no podía creer lo que estaba escuchando y exclamó: "Pero Agustín Sierra quién es?". Las actrices le contaron que se trataba de un compañero de elenco. Lali reveló que a los 11 años dio su primer beso, que fue en la ficción y el afortunado fue "Cachete". Lo mismo le ocurrió a "La China".

El beso de "La China" Suárez y "Cachete" Sierra.

Como si eso fuera poco, Lali Espósito se atrevió a contar: "Las dos, en la vida real, moríamos por él. Pero encima éramos muy amigas, porque trabajábamos juntas y nos contamos que nos gustaba el mismo". Por su parte, "La China" Suárez expresó: "No le cayó muy bien a ella cuando yo entré al programa porque también me gustaba. Me fijaba en el plan a ver si grababa a la misma hora que yo, todo el tiempo".

La palabra de "Cachete" Sierra sobre su relación con "La China" Suárez y Lali

"Cachete" Sierra fue muy respetuoso al hablar del tema, y si bien admitió que le tocó besar a Lali Espósito y "La China" Suárez en la ficción, aclaró que eran muy chicos y que no tuvieron una relación ni nada parecido y recordó que tenían apenas 11 años. El actor expresó: "Nos dimos besos".

"La China" Suárez y Lali Espósito

Aunque las dos actrices asumieron que en su momento estaban enamoradas de él, eso no intervino en su rol actoral. "Cachete" Sierra nunca tuvo intención de tener algo más con sus compañeras y los besos que se dieron fueron solo y únicamente para la ficción.