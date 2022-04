Brutal ataque a un periodista del programa de Viviana Canosa

Un periodista del programa de Viviana Canosa fue atacado a golpes en la calle. La furiosa reacción de la conductora en la pantalla de A24.

Un periodista del programa de Viviana Canosa recibió una brutal golpiza en los últimos días y decidió compartirlo por la pantalla de A24. Se trata de Carlos Campolongo, uno de los miembros del panel de la verborrágica conductora ultraopositora, que mostró las heridas que le quedaron tras el violento ataque.

De acuerdo a lo que indicó, Campolongo caminaba por la vereda y una persona lo frenó. "Usted no pasa", le dijo e inmediatamente después le puso el brazo en el cuerpo. "Yo le dije ‘sacame la mano y no me toqués’. Él me dice ‘Usted no pasa’. Y ahí pegó el empujón, sin una palabra más", relató el periodista. Inmediatamente después, Campolongo cayó al suelo cerca de una pila de baldosas y sufrió heridas sobre todo en la cabeza y en un brazo.

Carlos Campolongo mostró las heridas que le quedaron tras los golpes que recibió en la calle.

"Yo no le dije nada y él me tiró con toda la fuerza para atrás. Fuerza salvaje. La saqué barata…", señaló el panelista, quien sostuvo que en ningún momento hizo algo contra el sujeto que lo increpó. Y agregó. "De ahí las heridas y el dolor que tengo en todo el cuerpo. Tengo golpes, moretones y en las piernas excoriaciones".

Sin embargo, y antes de retirarse, el violento hombre que lo atacó le hizo un comentario amenazante. "Estaba en el suelo, lleno de polvo. Y me dice ‘¿Vos sabés quien soy yo?’ Averiguo. Es el capataz de la cuadrilla", indicó Campolongo, que luego aclaró que hizo la denuncia correspondiente para que la Justicia actúe.

Quién es el supuesto agresor de Carlos Campolongo

De acuerdo a lo que indicó Carlos Campolongo, su agresor fue encarado por Juan Manuel Dragani, abogado defensor del periodista. A través de un video que filmó, expresó: "Este señor sería Marcelo Víctor Silva y vive en la misma calle que vive Campolongo, a una distancia de 500 metros". El letrado sostuvo que el juez "ya debería haber pedido la detención" del sujeto y que "para este tipo de casos no hay feriados. Esto no fue un hecho casual ni un hecho fortuito".

"Obviamente si la Justicia no hace lo propio, pidiendo la detención, lo haremos nosotros. Aclaro que están las filmaciones de este señor pegándole a Carlos. Es decir que si él niega su participación en el hecho, le va a costar bastante probarlo", añadió Dragani, que mostró la cara del agresor.

Cositorto confesó que pagó para salir en el programa de Viviana Canosa y en Clarín

Leonardo Cositorto, presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital que fue buscado por la Justicia Argentina debido a denuncias de estafas, dialogó en Radio 10 a fines de marzo pasado y reveló que pagó dinero por ser entrevistado por Viviana Canosa en A24 y por figurar en Clarín en paquetes de publicidad.

"Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar", indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa pagó entre "250.000 pesos y 500.000". El presunto estafador además señaló que pagó para hacer publicidad en otros medios de comunicación entre ellos el Grupo Clarín. "Cualquier publicidad, cualquier zócalo tenés que pagar, pero yo no invertí nada, los otros invirtieron 600 000 dólares para hacernos desaparecer", denunció.

"Yo tenía un equipo publicitario, que tenía un presupuesto, ellos poníamos dinero donde estaba Ricky, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo... No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando", acusó.