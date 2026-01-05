Brilló como actor y hoy pide donaciones para pagar el alquiler: "La fama no protege".

Supo ser el hombre más deseado de la industria cinematográfica durante la década del '80, protagonizando películas de culto. Sin embargo, llegó a una situación límite: sus allegados tuvieron que iniciar una colecta pública de urgencia porque no tiene dinero para pagar el alquiler y enfrenta una orden de desalojo inminente en Los Ángeles.

El protagonista de este triste presente es Mickey Rourke. Según informó la revista People, el actor nominado al Oscar recibió en diciembre una notificación judicial por una deuda acumulada de 60.000 dólares en concepto de renta atrasada. Ante la desesperación, una amiga cercana, Liya-Joelle Jones, lanzó este 4 de enero una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar 100.000 dólares para cubrir los gastos y evitar que la estrella quede sin techo.

La descripción de la campaña, titulada "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa", pinta un panorama desolador sobre la realidad del artista. "La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza la estabilidad", reza el texto que acompaña el pedido de donaciones.

El escrito recuerda que, tras abandonar la actuación para dedicarse al boxeo profesional, Rourke quedó cargado de "cicatrices físicas y emocionales duraderas" y terminó siendo abandonado por "la industria que una vez lo celebró". Los organizadores apelan a la solidaridad de los fans destacando que "lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio".

Del éxito al escándalo

Lejos de los años dorados de Nueve semanas y media o de su resurrección artística con El Luchador (The Wrestler), los últimos tiempos de Rourke fueron turbulentos. En abril pasado se unió al elenco de Celebrity Big Brother UK, pero su participación terminó en escándalo: abandonó el reality una semana después tras realizar comentarios homofóbicos y agresivos.