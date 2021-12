Beto Casella sorprendió con una importante decisión en su vida: "Chau"

Beto Casella comunicó en vivo una importante noticia sobre su salud y te contamos de qué se trata.

Beto Casella sorprendió a sus compañeros de Bendita y a todos los espectadores al revelar una importante decisión que tomó respecto a su salud y dejó un fuerte mensaje para todos los hombres de sus audiencia. "No duele nada", apuró el reconocido conductor a todos los hombres que lo escuchaban en la emisión del jueves del histórico programa de El Nueve.

Consciente de la llegada que tiene tanto entre sus compañeros en Bendita como con sus seguidores y espectadores, Beto Casella dejó un importante mensaje de salud. El conductor tomó una determinación muy relevante sobre su salud y lo comunicó de una forma muy relajada. En la emisión del jueves de Bendita, Beto Casella se tomó unos minutos para agradecer y compartir lo sucedido con su público.

"Le quiero mandar un saludo a Beto Bernardo, un urólogo que hoy me hizo una vasectomía", comenzó revelando el conductor de Bendita. "Me agarraron los huevitos y chau, porque no hay que dejarle a las mujeres todo el cuidado", continuó divertido Beto. Para cerrar su relato, Beto Casella invitó a los hombres que lo estaban viendo a que lo siguieran: "No duele nada, venís a trabajar a la noche, así que muchachos, sobre todo los que dejan todo el cuidado en las mujeres, bueno háganse esto". Mientras Any Ventura lo felicitó, Edith Hermida acotó que había cerrado "la fábrica".

Qué es una vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo que se realiza por medio de una cirugía muy sencilla y para nada dolorosa. De hecho no tiene ningún tipo de efecto secundario. El acceso a la vasectomía es gratis, de acuerdo a la ley nacional Nº 26.130 y el Código Civil vigente establece que la misma se puede aplicar a partir de los 16 años. Incluso, no afecta a la experiencia sexual luego de haberla realizado.

La dolorosa despedida de Beto Casella a una de sus históricas panelistas

Beto Casella quedó sin una de sus panelistas históricas, quien se desprende del ala del icónico conductor y reveló el motivo de su decisión en sus redes sociales. La periodista que ha trabajado con el presentador, tanto en radio como en televisión, durante casi dos décadas se expresó sin tapujos sobre su salida del ciclo.

Se trata de Lola Cordero, quien ha trabajado en múltiples temporadas de Bendita y en el programa radial Bien Levantado, del que se desvinculará. En su cuenta de Twitter, la panelista enunció: "Beto vuelve a la FM, hará un éxito como siempre, él sabe que lo quiero, tiene todo mi apoyo en esta nueva aventura. Soy muy afortunada por haber compartido estos 16 años en Bien Levantado, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y los oyentes".

"Los dos sentimos que habíamos cumplido una etapa, yo no quería irme de Continental donde me siento en mi casa y él tenia un nuevo proyecto. Es mi decisión quedarme en Continental590. Gracias Beto por tanto! Rostro ofreciendo un abrazo. No te libras de mi! Jaja seguimos juntos en Bendita", cerró su posteo la periodista.