Beto Casella se sumó a Canosa y liquidó a Dignity: "No sé a qué se dedica"

El conductor de Bendita TV, Beto Casella, soltó un picante comentario en contra de Dignity, en sintonía con los polémicos comentarios de Viviana Canosa hacia la actriz.

Beto Casella ninguneó a Dignity: "No sé a qué se dedica".

Beto Casella ninguneó a Dignity: "No sé a qué se dedica".

Beto Casella se sumó a las críticas hacia Dignity, tras el fulminante cruce que la actriz tuvo con Viviana Canosa, y sumó un feroz "palito" a la contienda, del lado de la conductora macrista. "Todavía no sé a qué se dedica", sentenció.

“La respuesta de Calu es graciosa porque no la entiendo. No conozco bien su laburo. Capaz que algún día me sorprende y termina siendo una actriz fabulosa, una comunicadora espectacular o una gurú del ánimo, pero hasta ahora no”, reflexionó Casella, quien fue consultado por un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Filoso, el conductor de Bendita TV, siguió con su punto de vista sobre la actriz y disparó: “La vi dando reportajes y nos llamó la atención que era entrevistada como una figura de Hollywood pero todavía no sé a qué se dedica, por ahí nos sorprende”.

“Si consigue un ruso que le pone un millón de dólares por una libreta de casamiento me parece perfecto, negoción”, cerró, alimentando el reciente escándalo por la separación de Dignity del documentalista Andrey Manirko.

Viviana Canosa atacó a Dignity: "Es lo más parecido que vi a la prostitución"

Viviana Canosa no quiso dejar de opinar sobre la polémica de la separación de Dignity y, en su editorial, expresó: "Le pidió un millón de dólares para casarse, él se negó y se terminó la relación”. “Vos mirá que distinta soy yo, Viviana Canosa, celeste -por ser militante contra el derecho por el aborto legal seguro y gratuito-, a esta verde famosa. Escuchaste bien, le pidió un palo verde a un pibe para casarse. Vos te preguntás, los que somos pro-familia, ¿qué tiene el amor con la guita? Un montón”, dijo con ironía.

“Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida: ´si te querés casar conmigo, un palo verde´”, arremetió la conductora, indignada. Pero las críticas no quedaron ahí. Canosa comenzó a atacar a Dignity por su estilo de vida, por ser "progre, K y capitalista" y también por defender a su colega Thelma Fardín en el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés, actor al que Calu también denunció por acoso sexual.

“Esta actriz que no labura hace 1500 años y tiene una vida de millonaria es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo, no labura... ¿Cómo hace?”, se preguntó Canosa.

“Se sabe que es vegana y que es verde, y obviamente no se hizo famosa por ser una gran actriz, todo lo contrario. Es una actriz verde que se hizo famosa o más famosa por defender a Thelma Fardin. Incomprobable, no tiene la menor idea de lo que pasó con Thelma y este actor. Pero se convirtió en su defensora número uno”, dijo la conductora de A24.

Para finalizar, Canosa se agarró de la situación económica de Dignity para decir que mentía sobre lo ocurrido con Darthés: “Supuestamente vive de ser influencer. Vive económicamente muy holgada. Ustedes entiendan esto que es la ideología de la guita... ¿Cómo le voy a creer a una mina que dice lo que dice de (Juan) Darthés si le pide a un tipo, que supuestamente ama y con el que se va a casar, un palo verde? Él se negó y terminó la relación ¡Todo es la plata!”.