Beto Casella se quebró por el mal momento de una figura de Bendita: “Es difícil”

El conductor de televisión abrió su corazón y reveló un problema personal de una compañera. Beto Casella estuvo como invitado en LAM.

Beto Casella se refirió a un conflicto personal de su compañera de Bendita Edith Hermida, quien recientemente reveló que atraviesa una difícil situación familiar. En su descargo, el conductor de El Nueve reveló detalles desconocidos sobre el tema y aportó un análisis personal sobre una problemática que muchas personas del medio tienen en sus vidas maritales.

Edtih Hermida confesó ante los medios que no atraviesa un buen momento en su vínculo con su marido y Casella opinó al respecto: “Es algo que ella al pasar lo hizo público muchas veces y ya casi se divierte con el tema, no sé cómo será en su procesión interna, pero tiene como mucha gente una relación que no explota de pasión, que por ahí le ganó la rutina”.

“Ella reconoce que ella es difícil para la pasión, la piel, para el erotismo, posiblemente eso tampoco ayuda para el acercamiento. Se convirtió, entiendo yo, en una pareja tranquila, sin conflictos de discusiones y esto, aclaro es una interpretación mía, a ambos les da fiaca arrancar de nuevo con otra persona”, continuó el conductor, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, y agregó: “Ahora se usa decir la zona de confort, posiblemente, haciéndome el psicólogo, han ingresado a cierta zona de confort”.

Beto sostuvo que el problema de marital de su compañera se relaciona con el acostumbramiento y la poca renovación que ha habido en la dinámica de su pareja en el último tiempo. “Por ahí es: ‘¿Pedimos algo a la noche para comer?, o tengo milanesas freezadas en la heladera’, ver alguna serie… ella lo reconoce. No conozco mucho el caso de Edith, pero le pasa a muchas parejas que después de muchos años, prefieren la estabilidad, la comodidad… que salir a arrancar de nuevo que me imagino que debe ser difícil arrancar otra nueva vida”, remató Casella.

Inesperada revelación de Beto Casella: “Se va con una amiga”

En alusión a la situación marital de Edith Hermida, Beto Casella sumó un detalles jugosos al respecto: “Además que necesitás plata para separarte y sobre todo en estos tiempos. Hay que estar ahí, por ahí se les cierra a ellos por su personalidad. Ella reconoce y lo dice públicamente, que cuando programa cuatro días de descanso que se puede escapar a algún lado, se va con las nenas, una amiga… el compañero no entra en el programa. Porque por ahí a él tampoco le interesa”.