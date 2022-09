Beto Casella reaccionó a la relación de Joni Viale y Canosa: "No la puso mucho"

Viviana Canosa visitó a Jonatan Viale y Beto Casella analizó en Bendita los coqueteos y sonrisitas que intercambiaron los periodistas opositores.

Beto Casella sorprendió con una picante y divertida reacción ante un informe de la potencial nueva relación de Jonatan Viale y Viviana Canosa, quien visitó al hijo de Mauro en su programa de La Nación Más. "No la puso mucho", comentó filoso el conductor de Bendita TV respecto al coqueteo y las sonrisas que intercambiaron los operadores de la oposición.

Apenas se consumó la escandalosa salida de Viviana Canosa de A24, las especulaciones sobre dónde continuaría con sus polémicas operaciones se dispararon inmediatamente. Una de las opciones que más se mencionaron fue nada menos que LN+, la señal que reúne a buena parte del periodismo opositor en una sola pantalla, como Luis Majul, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Fue precisamente en el programa de este último en el que Canosa volvió a la pantalla chica, aunque de invitada.

Durante su visita, la periodista y su colega hablaron tanto de la coyuntura política como de la salida de Viviana Canosa de A24, pero también sorprendió la tensión que había entre ellos, con muchas sonrisitas y coqueteos por parte de ambos. Tras ver un informe del paso de Canosa por + Realidad, Beto Casella hizo una serie de filosos comentarios en Bendita. "Joni Viale no la puso mucho", comenzó picante el conductor.

Cuando Edith Hermida lo cruzó preguntándole cómo sabía eso, Beto aclaró: "A Canosa no la puso mucho, fue solo un bloque y medio". A continuación, el conductor reconoció que el perfil ideológico de Viviana "da para el canal". En coincidencia con Casella, Ani Ventura aseguró que la operadora opositora "está esperando que la contraten de ese canal", a lo que Beto respondió que LN+ ya contaba con la grilla completa. "Un lugarcito le van a hacer", se sumó Edith Hermida.

Volviendo al tema del coqueteo, Hermida le preguntó a Beto si él creía que Viale y Canosa "se gustan". "Te encargo un cachorrito de estos dos", agregó filosa la panelista. La respuesta del conductor fue contundente: "No sé si para ella es el perfil de varón". Mientras Hermida decía que para ella sí, se encargaron de aclarar que Joni Viale está casado. Mientras que Gabriel Cartañá fue un poco más allá y aseguró que Viviana Canosa es "autosexual", en referencia a personas que se enamoran de alguien parecidos a ellos mismos o de personas que están enamorados de ellas.

Canosa reapareció en la tele y contó detalles de su salida

Canosa aseguró que ya se siente "una mujer grande" para que le digan "qué tiene que decir en la televisión". Además confesó que sentía que "sus días estaban contados" y que tuvo que meditar la decisión ya que "su programa era un éxito".

"Fue censura. Recién te contaba que el día que asumió el superministro sentí que mis días estaban terminados. Sabía que eso iba a pasar", aseguró Canosa. Sin embargo, luego añadió de forma contradictoria: "Yo tenía libertad, pero sentía que iba a empezar a ser difícil".

En este marco, sumó: "Yo firmé un contrato con total confianza y les dije que el día que sintiera que no tenía más libertad me iba”. Además, hizo énfasis en su edad y en los años de trayectoria televisiva que "no le permiten mentir ante la gente". “Yo no puedo ir a hacer tele para pasarla mal. Soy una mina grande, no me pueden decir lo que tengo que hacer”, sentenció.