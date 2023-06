Beto Casella dijo lo que todos piensan de Wanda Nara: "Pagan"

El conductor de Bendita compartió una filosa teoría sobre la participación de la esposa de Mauro Icardi en MasterChef.

Wanda Nara tuvo un voto de confianza de Tefele y debutó como conductora en la nueva edición de MasterChef. El reality de cocina no consiguió los números de rating de las temporadas pasadas, pero de todas formas se las ingenia para ser el programa más visto de la televisión. Tanto es así que el nuevo rol de la empresaria no pasó desapercibido y Beto Casella compartió una filosa teoría sobre el impacto que tuvo su llegada al ciclo.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando Zaira, la hermana menor de esposa de Mauro Icardi, tuvo una participación en la competencia de cocina. Como ocurre habitualmente, Bendita preparó un tape sobre lo sucedido y tanto el conductor como los panelistas analizaron la situación.

Zaira expuso a su hermana y sacó a la luz una gran mentira que la conductora tapó por mucho tiempo. "Wanda es famosa por su torta de manzana, ¿y vos?", le consultó Germán Martitegui a penas la presentó. Entonces, Zaira replicó con rapidez: "Por lo mismo, no sé en qué momento Wanda se la adjudicó que era de ella". Atónita, la conductora, intentó defenderse al contar que se trataba de una receta familiar, pero su hermana no la dejó avanzar.

Contundente, la dueña de Zaira Beauty aseguró: "La verdad es que me la robó. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero la realidad es que era mía. No podía no decir que era así". "Es el único talento de la familia. Ni la torta me dejan, qué es lo único que me sale bien", replicó Wanda, indignada ante las burlas del jurado.

Tras repasar los sucedido, Beto compartió una picante opinión. “Los cocineros tienen menos participación porque le pagan tanto a Wanda que le tienen que dar más lugar a ella. Incluso, los participantes dijeron ‘nos hubieran dicho que veníamos al show de las hermanas Nara ¡Y nos preparábamos! ¡Hasta los chefs estaban dibujados!”, subrayó el conductor de El Nueve.

Wanda Nara protagonizó un escándalo en el cumpleaños de su mamá

Semanas atrás, Wanda Nara dio el presente en la fiesta de cumpleaños de su madre, Nora Colosimo, y compartió los mejores momentos del festejo en Instagram. Entre los múltiples posteos, se destacó un accidente que tuvo la empresaria con la torta. Pero en las últimas horas trascendió que la esposa de Mauro Icardi lo habría hecho apropósito por un impensado motivo.

Antes de concluir la velada, colocaron dos tortas encima de la mesa: una bañada en crema, decorada con guindas y el nombre de la homenajeada, escrito en letra cursiva, y otra con un decorado más sobrio y de mayor altura, proveniente de la pastelería de Damián Betular.

Una vez cantado el feliz cumpleaños y sopladas las velitas, Wanda levantó una de las tortas y la acercó a la cara de su mamá, con el fin de ensuciarla a forma de broma. Esta decisión terminó en un incidente, ya que, mientras sostenía la bandeja en el aire, el postre se resbaló y terminó en el suelo. “Yo queriendo ser mala y no me sale”, escribió la conductora de MasterChef sobre el video que registró el momento.

Sin embargo, los Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo, afirmaron que la mayor de las Nara habría tenido otros motivos para actuar de esa manera. “Wanda Nara le tiró la torta de cumpleaños a su madre. Dijo que era una torta de pobres”, lanzaron los periodistas. “Le habían preparado todo a Nora, tenía amigas, había traído una torta de una emprendedora, y cuando llega su hija... aparentemente no le gustó la torta y van a ver lo que hace la hija con la torta de la emprendedora”, agregó Pallares.

De acuerdo a la información brindada por el resto de los panelistas, le habían encargado el pastel a una emprendedora, quien les cobró 6 mil pesos “Había una señora que colaboraba con Nora, Elizabeth se llamaba. Dejó de colaborar con Nora porque se sintió muy ofendida”, detalló Nancy Duré. Y aclaró: “Es más, se fue de la fiesta. No es la dueña, sino la que lo consiguió”.