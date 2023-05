Filtran que Wanda Nara sedujo a un participante de MasterChef: "Se nota mucho"

Salió a la luz el fuerte llamado de atención que la producción de MasterChef le habría hecho a Wanda Nara. Quién es el participante con el que aseguran que tiene muy buena onda.

Aseguran que Wanda Nara habría recibido un fuerte llamado de atención por parte de la producción de MasterChef (Telefe), reality show de cocina que conduce junto a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Según trascendió, la diva habría intentado seducir a uno de los participantes y, aunque al principio parecía ser una actuación para el programa, la producción habría tomado una seria medida.

De acuerdo con lo que informaron colegas de Wanda, la empresaria habría coqueteado de manera sumamente alevosa con un joven. Se trata de Francisco Moro, quien además de ser un apasionado por la cocina, trabaja como guardavidas y es profesor de educación física. En varias ocasiones, los televidentes notaron ciertas miradas con Wanda, por lo que no tardaron en crear un "ship" de ambos. Aparentemente, esto no le gustó nada a la producción.

"Se filtró que producción de MasterChef Argentina le habría sugerido a la conductora que bajara un poco la buena onda con uno de los participantes porque se notaba mucho", relató Marcela Feudale en un informe de LAM (América TV). Acto seguido, la panelista sumó que "parece ser que entre el participante y la conductora habría demasiado ‘feeling’ y se estaría notando al aire”.

Por último, Yanina Latorre observó que esta actitud de la empresaria se asemejaría mucho a la que tenía con L-Gante, cada vez que se los mostraba juntos frente a las cámaras. Mientras algunos televidentes opinaron que Wanda realmente estaría coqueteando con el concursante, otros opinaron que sería una estrategia para darle celos a Mauro Icardi, de quien está separada.

Zaira Nara expuso el mejor secreto de Wanda Nara: "Se lo adjudicó ella"

Recientemente, Zaira Nara reveló en MasterChef que Wanda Nara le robó algo muy importante: la receta de su torta de manzana. "Wanda es famosa por su torta de manzana, ¿y vos?", le preguntó Germán Martitegui a Zaira, a lo que la panelista respondió: "Por lo mismo, no sé en que momento Wanda se la adjudicó que era de ella". La empresaria la miró con un gesto de indignación y se quedó muda.

"La verdad es que me la robó. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero la realidad es que era mía. No podía no decir que era así", aseguró Zaira. "Es el único talento de la familia. Ni la torta me dejan, qué es lo único que me sale bien", se defendió la empresaria.