Beto Casella defenestró a Tinelli: "Ni una rata de barrio"

El conductor de Bendita cuestionó el accionar del flamante gerente artístico de América.

Marcelo Tinelli ya comenzó a tomar decisiones como gerente artístico de América mientras última los detalles para el estreno del Bailando 2023. Más allá de los jurados y de los participantes, el conductor está preocupado porque no consigue un estudio para grabar su programa. La situación fue tratada por Beto Casella y recordó los problemas económicos que arrastra el empresario.

“Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita...”, comenzó diciendo Casella en su programa de radio Nadie nos para. “Ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", contó y agregó un picante comentario: "Igual, le piden adelanto de la mitad porque saben que no paga”.

“Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarrás un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío”, afirmó la figura de El Nueve. Hace algunas semanas, trascendió un informe del Banco Central en el que el empresario encabezada la lista de personas con cheques rechazado. De hecho, Eduardo Feinmann lo acusó de tirar "cheques voladores" y vivir "como un rey”,

En ese sentido, Casella no se guardó nada al hablar del tema. “Nunca ponen guita de ellos, que es lo que podría hacer cualquiera de nosotros: algo me sale mal, pongo de la mía... eso no se le ocurre jamás”, explicó. Además, aseguró que Tinelli debería plata a productoras chiquitas y hasta “un par de sueños”, haciendo referencia a las causas por las que anteriormente competían los participantes del Bailando por un sueño. “Ni una rata de barrio ha sido tan desprolijo como él”, sentenció el conductor de Bendita.

Tras el comentario, Larry de Clay se comunicó con la estrella de Rock&Pop para desmentir que no se hayan cumplido algunos de los sueños. "Me dice que los sueños se cumplieron todos... yo te puedo nombrar uno que no, Larry querido. Donde estoy yo encima, por ahí es lo que a vos te cuentan", indicó.

"Justamente ayer hablábamos de una intendencia que tiene que estar gestionando una canchita de césped sintético que la prometieron y no la hicieron", añadió. Y antes de cerra el tema, aclaró: "No soy un anti Tinelli, al contrario, de verdad que quiero que reconstruya todo y que pueda tener laburo Larry, que lo queremos mucho".

Beto Casella opinó sobre el nuevo rol de Marcelo Tinelli en América

El conflicto entre Beto Casella y Marcelo Tinelli viene de larga data. A principios de este año, cuando empezó a circular la versión de que el nacido en Bolívar asumiría un cargo gerencial América TV, el conductor de Bendita fue filoso contra su colega. “No sé cómo se las va a rebuscar", subrayó.

"No sé si quiere ser gerente de programación pero está para ir a ver un chamán mexicano para depurarse y limpiarse y acomodar las ideas, de manera que pueda acomodar y tomar mejores decisiones”, ironizó. También hizo hincapié en el poco rating que consiguió Tinelli en sus últimos proyectos televisivos. “Los últimos años de Marcelo han sido catastróficos en cuanto a toma de decisiones. Algo pasó y mucha gente le está dando la espalda”, argumentó.

“Que dice algo y la gente reacciona mal, que opina algo y tiene muchas reacciones en contra. Y lo peor para él que pone cosas al aire que lamentablemente no funcionan o no tienen la repercusión que tenían en otra época”, analizó. "Lo que pasó fue que últimamente se mandó 3 o 4 macanas seguidas y grandes y me parece que la gente se lo está cobrando. Lo de la mesa del hambre, por ejemplo. Porque si vos te involucrás con todo, a mi me parece perfecto. Pero ir para la foto... no da. Después en San Lorenzo tampoco funcionó, tampoco le fue bien. Y en el comienzo de la pandemia cuando nadie podía ir ni a la esquina de la casa se fue en su avión privado a Esquel. Fueron macanas grandes y hoy las está pagando", concluyó.