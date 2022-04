Benjamín Vicuña y su resignación por La China Suárez: "No tuve la suerte"

A Benjamín Vicuña le preguntaron por La China Suárez, su expareja, y pareció resignado al respecto. El actor chileno habló en Socios del espectáculo por El Trece.

La relación frustrada entre Benjamín Vicuña y "La China" Suárez es uno de los temas que suele estar en agenda en la televisión y en los portales especializados en la farándula argentina. El actor chileno fue consultado al respecto por Socios del espectáculo (El Trece) y contestó de una forma contundente.

El artista y empresario de 43 años ya parece haber dejado atrás su vínculo amoroso con Eugenia, con la que tuvo dos hijos: Magnolia (4) y Amancio (1). De hecho, vive de una muy buena manera su romance con la modelo Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña se resignó por La China Suárez

El cronista de Socios del espectáculo abordó al chileno y lo consultó por la flamante canción de su expareja, denominada El Juego del Amor. “¿Vos escuchaste el tema de La China?”, quiso saber el periodista. Allí fue cuando Benjamín le contestó: “¿Sabes que no? No lo he escuchado todavía”.

Benjamín Vicuña y La China Suárez, en sus buenas viejas épocas.

Con respecto al inicio de María Eugenia Suárez como cantante a los 30 años, Vicuña reconoció: “Sé, por supuesto, que es un lanzamiento y la mejor (onda), pero no tuve la suerte de escucharlo”. Muy sorprendido por el testimonio del entrevistado, el reportero prefirió ir por otra dirección y lo indagó acerca del vínculo que mantiene en la actualidad con la madre de dos de sus hijos.

Cómo continúa la relación entre Vicuña y La China Suárez

Entonces, el periodista de El Trece continuó con otro tema y le preguntó: “¿Siguen vinculados por los chicos?”. Sin dudarlo, "Benja" reconoció: “Obvio, para toda la vida". Y concluyó que simplemente el diálogo se da "por los chicos, que es lo más importante”.

Cuál es el primer tema de La China Suárez

Eugenia retomó su faceta musical con una canción llamada El Juego del Amor, que interpretó junto al joven cordobés Santiago Celli. Por su contenido, algunos creyeron que se la había dedicado a Mauro Icardi, aunque ella se encargó de desmentirlo a pura ironía mediante su cuenta oficial de Instagram (@sangrejaponesa).

Parte de la letra reza: "Sobran las razones, faltan los motivos. ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir". Además, en el estribillo dice: "Tan arrebatada yo, tan acobardado vos... Fuimos inocentes en el juego del amor”.

"La canción la escribió ´Santi´ Celli hace un tiempo. Es de él, y me invitó a ponerle la voz”, se sinceró la actriz en Socios del espectáculo.