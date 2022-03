Benjamín Vicuña reveló qué es lo que lo une a Pampita: "Nos marca profundamente"

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con Pampita, la madre de sus hijos, y explicó por qué se siente tan unido a ella.

Benjamín Vicuña y Pampita terminaron su relación en 2015 en pésimos términos: ambos protagonizaron un escándalo mediático cuando se supo que él la había engañado con “La China” Suárez, con quien al poco tiempo después se puso en pareja. Sin embargo, ahora que pasaron casi 7 años de su separación y los dos rearmaron sus vidas, su vínculo evolucionó sin rencores. Ahora, Vicuña contó qué es lo que verdaderamente lo une con Pampita después de todo este tiempo.

Actualmente, ella está en pareja con Roberto García Moritán, con quien recientemente tuvo a una hija llamada Ana. Por su parte, el actor chileno también rehízo su vida: primero con “La China”, con quien tuvo dos hijos, y ahora con Eli Sulichin, una amiga de Pampita con quien comenzó a salir. Paralelamente, ambos tienen una relación muy amena al día de hoy.

“Llama la atención el lindo vínculo que lograron con Carolina. ¿Cómo se hace?”, le preguntó la periodista Lucila Olivera durante una entrevista para la revista Hola! Argentina. “Básicamente tiene que ver con poner las cosas en su lugar, valorar el pasado y lo mejor del pasado que en este caso son tus hijos. Se encarnan, los ves. Y velar por ellos. No hay muchas más vueltas”, expresó Vicuña.

En este sentido, reveló que lo que lo une a Pampita es la muerte de su hija “Blanquita”, quien falleció en 2012. “Con Carolina nos marca profundamente lo de Blanca. Es un vínculo que marca y por supuesto define la relación”, reflexionó. Por último, dejó en claro que tiene una muy buena relación con Pampita hoy en día. “Me separé. Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz. Está enamorada, yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos, así que la verdad es que es un tema”, cerró.

El fuerte descargo de Benjamín Vicuña tras los rumores

A pesar de los intentos de Vicuña por mantenerse al margen de los escándalos mediáticos, no pudo evitar explotar contra los periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Cuando se acercaron a preguntarle si eran ciertos los rumores de romance con la modelo chilena “Kika” Silva, el actor les pidió: “¿Me tienen medio de punto, no? Yo a ustedes los dejo trabajar tranquilos y tengo la mejor onda, pero déjenme trabajar tranquilo”.

“Les deseo que tengan laburo, éxito y larga vida. Sé que también entre ustedes a veces corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida”, cerró. Con respecto a las versiones que lo vinculan con la modelo, negó todo y dijo que son amigos desde hace muchos años.