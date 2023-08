Batacazo de El Trece: se confirmó la vuelta de un histórico conductor al canal

Adrián Suar cerró el regreso de una famoso conductor a la televisión. Los detalles sobre el nuevo programa

Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, vive momentos de tensión por la crisis de rating que atraviesa la señal. Luego del acierto con la vuelta de Darío Barassi al canal, el "Chueco" decidió apostar por otra de las figuras que supo tener el medio del Grupo Clarín.

Tras la salida de Joaquín "El Pollo" Álvarez de Nosotros a la Mañana para conducir Poco correctos, su lugar fue ocupado por Óscar "El Negro" González Oro. Sin embargo, los días del presentador están contados, ya que los directivos ya tienen decidido darle un cierre definitivo al ciclo.

Justamente esa franja horaria que queda libre será la que ocupe Fabián Doman con un nuevo programa. "Finalmente termina Nostros a la mañana. Termina el viernes 11 y el lunes 14 arranca Fabián Doman con nuevo programa, nuevo nombre y nueva escenografía", anunció Guido Zaffoza hace algunos días en Intrusos.

Y este miércoles fue el propio Doman, que abandono la señal para asumir como presidente de Independiente. Ya fuera del club de Avellaneda, el conductor tiene todo cerrado para su regreso “Regresas a casa, Fabi”, arrancó la nota el movilero de Socios del Espectáculo. ¿Estás ansioso? ¿Extrañabas después de tus incursiones fuera de los medios?”, agregó de inmediato. “No”, contestó convencido y entre risas Doman. “No estoy ansioso, pero me encanta. Es lo que sé hacer y a esto me he dedicado toda mi vida. Yo creo que no me fui nunca”, sostuvo.

Sobre su flamante ciclo, Doman confirmó que va a cambiar el nombre. “Los programas que hago yo están absolutamente relacionados con la realidad. Ni siquiera del día, del minuto exacto que arranca el aire”, reveló, y contó van a producir dos programas por día: “Te cambia todo en un segundo, en un minuto, en un momento”.

Además de la actualidad y el espectáculo, se abordarán también temas políticos. De hecho, el debut será el lunes 14, el día después de las PASO. “Naturalmente, ese lunes va a haber una cuestión política. Es evidente, y vamos a tratar de desayunar con el ganador”, compartió.

Hasta el momento no se sabe si los actuales integrantes de Nosotros al mediodía continuarán. Con respecto a la conformación del panel, el conductor aseguró que él no tiene injerencia en la elección del equipo y que esa tarea “es responsabilidad del canal, de El Trece, y de Kuarzo, la productora”.

Adrián Suar canceló un programa de El Trece y provocó el llanto de una figura

En El Trece se viven momentos de absoluta tensión y también de tristeza. Adrián Suar tomó la decisión de cancelar un famoso programa de su grilla, situación que generó una gran angustia de una figura que rompió en llanto en la última emisión que tuvo el ciclo televisivo el pasado viernes.

El gerente de programación de la señal de aire del Grupo Clarín levantó Bienvenidos a Bordo. El ciclo conducido por Laurita Fernández terminó tras cuatro años de estar en el aire de manera ininterrumpida. Si bien el producto comenzó con Guido Kaczka, la ex presentadora de Combate ocupó su lugar durante sus vacaciones y por los buenos números de rating que consiguió fue contratada de manera definitiva.

Lo cierto es que, en el programa despedida, Hernán Drago fue uno de los protagonistas que se llevó todas las miradas del público: el modelo y panelista del ciclo, donde encontró su lugar como humorista y animador, brindó un discurso muy emotivo y se largó a llorar al comentar lo que significó el programa en su carrera.

"Primero, gracias a vos y a todo el equipazo que vos nombraste. Yo no voy a evitar llorar, estoy orgulloso", le dijo Drago a Laurita, que también se mostró muy emocionada. Y luego indicó: "Todos veníamos a trabajar acá con una sonrisa y deseándonos lo mejor. Quiero agradecerle a la gente que estuvo del otro lado".

Al mismo tiempo, Hernán se mostró agradecido con Kaczka por haber tenido la chance de formar parte de un programa de televisión de manera continua: "En mi caso son muchos recuerdos, muchas noches, junto a Guido, muchas tardes también, junto a vos, Laura y a todo este equipo". Y entre lágrimas, cerró: "Me han permitido entrar en la casa de cada uno y, sobre todo, me han permitido jugar, no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido, y nos hemos divertido".