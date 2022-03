Barassi explotó de furia en El Trece "Son una mierda"

Darío Barassi hizo un fuerte descargo en "100 argentinos dicen", programa exitoso de El Trece. El conductor se cansó y lanzó fuerte dardos en plena transmisión.

Darío Barassi volvió a protagonizar una situación muy particular en 100 argentinos dicen. El conductor, quien no acostumbra a tener mal humor en los programas, explotó de furia contra los participantes en plena transmisión de El Trece. Molesto por una particularidad que tuvieron dos familias que recibió, hizo un descargo contundente.

Al recibir a las familias Cadenas y Brajus, Barassi advirtió que la energía de los participantes era muy baja y que la predisposición era poca para jugar. Por lo tanto, el conductor tomó la decisión de ponerse a tono con dicho escenario. "¡Basta, chicos!", pidió. Y luego le exigió a la producción que bajaran la música.

"Si las familias están muertas, yo también estoy muerto. No quiero energía ni festividad. Vamos a hacer un programa serio, sin energía y todos angustiados", lanzó el sanjuanino, a modo de advertencia. En tanto, resaltó que desde la producción le dejaron un claro mensaje: "A mí me dijeron: 'No venís a hacer tu show, venís a acompañar la energía de las familias'. Y si las familias son una mierda, yo soy una mierda".

Darío Barassi tuvo una picante reacción contra varios participantes de 100 argentinos dicen

Tras la aclaración, Barassi continuó con el desarrollo del juego con un tono extremadamente bajo y sin ningún tipo de entusiasmo. "Tercera pregunta... con vida el papá de Tomi y al hombre con mucha ojera a jugar. La música baja, ahí están los pulsadores. Tienen cinco respuestas", les marcó a los concursantes de ambas familias.



Finalmente, el presentador les hizo una pregunta para seguir con la competencia: "Quisiera contarle al público más joven, que antes de YouTube, Twitch, los podcast, TikTok y los challenge que hace Agustina, existen la AM y la FM. Por eso le pedimos a 100 argentinos dicen que completen esta frase...En un buen programa de radio, no puede faltar un especialista en o de...". "Música", respondió rápidamente un miembro de la familia Cadenas.

"Ah, puede ser de música. Puede estar, puede andar bien... amo que hayan bajado los sonidos", concluyó Darío, que trató de ponerle un poco de gracia al frío ida y vuelta que tuvo con los concursantes.

Barassi discutió con un participante de 100 argentinos dicen

En uno de los últimos programas, Darío Barassi debió hacerle unas preguntas a dos participantes que competían en el programa. "¿Por qué podés pensar que una mamá y su hija son hermanas?", preguntó. Y Jorge, uno de los concursantes, arriesgó: "Por los rasgos". "¿Por los rasgos? Jorge, querido, te gastaste toda le energía por elegir la primera, hermano", le respondió el comediante.

Luego de acertar la pregunta, Jorge sacó pecho por la situación y se acomodó en su lugar. Y el conductor, un tanto molesto, disparó: "Forro, me boludeaste, Jorge. ¡No es el día para boludearme, Jorge!". El hombre no se achicó y le pidió que se relaje: "Es viernes, es viernes, pa...".

"Sí, ya sé hermano, por eso", expresó Barassi. Inmediatamente después, y para tratar de calmar las aguas, el presentador le regaló la túnica que tenía puesta. "Es un recuerdo que te regalamos con el programa", le indicó. Afortunadamente, el ciclo de 100 argentinos dicen continuó a puro humor.