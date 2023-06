Asaltaron a una famosa figura de TN y hay preocupación: "Estallaron los vidrios"

Una de las figuras que trabaja en TN Todo Noticias reveló cómo lo asaltaron través de sus redes sociales. El violento hecho que preocupó a todos.

Uno de los periodistas de TN Todo Noticias con más trayectoria sufrió un violento episodio. Mientras se dirigía a su casa en horas de la noche, fue interceptado por un grupo de personas que lo asaltó. Luego, relató cómo vivió esta trágica situación.

En la intersección de las calles Anchorena y Perón del barrio porteño de Once ocurrió un violento asalto cuya víctima fue una figura del canal Todo Noticias. "Venía en el remis, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular", reveló Osvaldo Bazán en su cuenta oficial de Twitter.

Esto se dio luego de la emisión del programa Solo una vuelta más, en el que Bazán es panelista. El periodista no solo quiso notificar a su público que estaba bien, sino que advirtió que se quedó incomunicado a raíz del robo. "Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios. Por suerte, sólo fue el robo", señaló Bazán en un posteo que fue realizado casi a las once de la noche del jueves 7 de junio.

Frente a esta preocupante situación se despertaron un sinfín de reacciones y sus seguidores indicaron que es una zona donde ocurren robos frecuentemente. A pesar del violento hecho, ni él ni el remisero que lo trasladaba sufrieron lesiones mayores. Por el momento, se desconoce si el periodista de TN hará la denuncia correspondiente. "Ya está bloqueado [el celular], gracias. Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, sino con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes", indicó Bazán en otro tuit.

Periodista de TN amenazó con abandonar el programa en vivo: "Basta"

Una de las periodistas más reconocidas de TN Todo Noticias protagonizó una incómoda situación al aire. En medio del pase, su compañero le hizo una serie de comentarios que la avergonzaron por completo, no aguantó más y puso un freno amenazando con abandonar el estudio.

Se trata de Carolina Amoroso, quien tuvo un cruce con Mario Massaccesi en el pase que realizan entre los programas Está Pasando a TN Central. "Nunca te vi tan tomate. ‘Carolina Amoroso está enamorada’, título de TN", le dijo el conductor a la periodista.

Es que Amoroso confirmó que está en pareja con el músico Guido Covini, integrante de la banda Parientes. Como pocos sabían de esta situación, Massaccesi se encargó de divulgarlo en vivo de la manera menos esperada. "Cómo la supe ver eh. Había un trufillo de amor que se dejaba deslizar por los aires. Y ella estaba un poco cambiada y ya se empezaba a tomar los fines de semana, y empezó a decir ‘no, tanto trabajo no porque también tengo otras cosas a las que dedicarme", soltó.

Frente a la cantidad de comentarios que estaba exponiendo al aire, Amoroso se tapaba la boca y se reía con total sorpresa, pero antes de hacer el pase realizó una advertencia por los nervios que le generó. "Basta, basta. No sé cómo sigue esto, abandono el aire. Esto es un momento terrible para mí. Ya te voy a buscar y te voy a encontrar, Massaccesi", lanzó.