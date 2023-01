Ariel Rodríguez Palacios reveló un trauma que lo afecta desde su infancia: "Me hace mal"

El cocinero que trabaja en Telefe confesó lo que sucedió en los festejos de Reyes Magos.

Ariel Rodríguez Palacios relató una situación traumática de su infancia que tiene que ver con la celebración de los Reyes Magos. En pleno desarrollo de su programa Ariel en su salsa por Telefe, un compañero suyo le preguntó algo vinculado a este tema y lo frenó en seco. "No quiero recordar eso porque me hace mal", expresó.

Mientras Mica Viciconte, una de las integrantes del ciclo y pareja del exfutbolista Fabián "Poroto" Cubero, pasaba fotos de su infancia en Mar del Plata, el periodista Nico Peralta hizo lo propio y le realizó una pregunta al conductor y chef. "¿El payaso que traumó tu infancia también llegó para Reyes?", indagó.

"No quiero recordarlo porque me hace mal. El payaso maldito no sé si no habrá venido con los Reyes o en un cumpleaños. Prefiero ni recordarlo ¿Sabe lo que fue dormir en la infancia con ese payaso mirándome fijo a la noche y pensando que camina y te agarra o te respira de cerca? Quedé muy traumado", reveló Rodríguez Palacios. Frente a la atenta mirada de sus compañeros, el chef continuó.

"Tenía terror. Me levantaba a la noche y me quedaba asustado en la puerta del cuarto de mis viejos, pero no quería moverme porque encima estaba el payaso y sentía que me miraba. Un día sentí que alguien me tiraba de las patas, que estaban para adelante apuntando a la puerta que daba a la escalera", agregó sobre el fenómeno paranormal que vivió en su infancia. Y concluyó con una anécdota que hizo temblar a todos en el estudio de Telefe: "La escalera de noche es fantasmagórica y siempre recomiendo que no les pongan a los chicos una cama que dé directo a una escalera. Es lo mejor si quieren que duerman bien y no se traumen. Lo cuento y todavía se me eriza la piel".

El drama del hijo de Ariel Rodríguez Palacios: "He vivido golpes"

Felipe "Pepo" Rodríguez Palacios, hijo del chef Ariel Rodríguez Palacios y ayudante de cocina en el programa Ariel en su salsa (Telefe), hizo una dura revelación sobre el sistema de enseñanza que tienen los gastrónomos y habló sobre su dura experiencia personal. "He vivido golpes, como un correctivo", sentenció, al compartir su historia.

En una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez), Felipe contó el detrás de escena del trabajo diario que llevan adelante con su papá en el programa de televisión y señaló: "Mi papá es la persona más competitiva que conozco. Él es súper técnico, si competimos sobre técnicas a él siempre le van a salir mejor. La mano de la experiencia y el hábito son imposibles de superar. Después, a mí me sale mejor todo lo que son los jugos de cocción y salsas”.

"Nos levantamos a las 5 de la mañana -hay muchísima preparación- y nos encontramos en el centro para ir a buscar toda la mercadería. De ahí nos vamos a los estudios de Telefe en Martínez y arrancamos a hacer la mise en place. Todo lo que ven en el programa es fresco y recién hecho (...) Preparamos las cocciones, las preparaciones, todos los pasos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, y trabajamos sin parar para llegar al aire", agregó.