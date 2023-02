Ariel incomodó a Santiago del Moro en Gran Hermano con una grave acusación: "Se nota"

Ariel Ansaldo puso en aprietos a Santiago del Moro al hacerle una pregunta sobre un participante.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue acusado por Ariel Ansaldo de haber manipulado el curso del reality junto con la producción del canal.

En reiteradas ocasiones, se rumoreó que la producción de Gran Hermano comete fraude en sus votaciones, decidiendo quiénes siguen y quiénes se van. En este contexto, los televidentes señalaron que Del Moro tiene un claro favoritismo con Romina Uhrig.

Todo comenzó cuando Ariel Ansaldo, el reciente eliminado, opinó en medio del debate que la exdiputada no es lo que parece. "Es muy jugadora y todo, pero no es tan transparente como yo pensaba", opinó el parrillero, ahora que puede ver la casa desde afuera, con una mirada mucho más objetiva.

"No entiendo a dónde vas, Ari", le contesta Del Moro. "Que también se puede ir...", intervino Gastón Trezeguet, uno de los panelistas del debate. "Sí, eso. Que también se puede ir", le respondió Ariel. Fue entonces cuando al conductor le pareció escuchar que alguien había mencionado la política por Romina y le preguntó a Ariel: "¿Política? ¿Vos dijiste política?". "No, yo no dije política", contestó el exjugador.

Rápidamente, los usuarios de las redes concluyeron en que Romina es la favorita de la producción "La CARA del ridículo de Santiago del Moro porque dos ex participantes exponen en vivo cómo es realmente su protegida Romina. NO PUEDE SER TAN OBVIO", se quejó una usuaria de Twitter. "Totalmente, yo también me di cuenta. Fue muy obvio. Santiago del Moro, se te vieron los hilos cuando dijeron que Romina no es tan transparente como Gran Hermano quiere mostrar", coincidió otra persona. "Se nota mucho lo que hace Del Moro, qué vergüenza", agregó otro usuario.

Fuerte acusación contra Romina de Gran Hermano: "Se le está cayendo la careta"

Recientemente, se filtró un video de Romina burlándose de Camila Lattanzio que despertó una fuerte indignación en las redes sociales. En el clip, se puede ver a la exdiputada riéndose de las caras que hacía su compañera cuando tocaba el piano.

Resulta que la producción le dio un piano a Camila para que tocara y cantara frente a sus compañeros. Luego de escucharla un rato, Romina se sentó frente al instrumento, hizo un gesto de burla sacando la lengua y deformando su rostro y le dijo a Camila que esa era la cara que ponía al cantar.

Los televidentes se tomaron muy mal esta actitud de Uhrig y dejaron comentarios como: "Es una piola bárbara, ya se le está cayendo la careta" y "Qué lástima Romina, con esto no te estás dando cuenta que restás y te van a empezar a odiar solo por que 'Alfa' te hizo enojar".