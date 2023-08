Araceli González reveló el calvario laboral que sufrió: "Es feo y no lo voy a permitir"

La actriz reveló cómo transitó los últimos años alejada del mundo del espectáculo. Por qué Araceli González dejó de trabajar en televisión.

Araceli González trabajó por última vez en televisión en 2016, cuando formó parte del elenco de Los ricos no piden permiso, la ficción producida por su exmarido, Adrián Suar, que se transmitió por El Trece, Desde entonces la actriz estuvo alejada de los medios y recién ahora reveló cómo transitó este tiempo.

"Subestiman, mucha gente que habla de más... En un momento me sentí cancelada", contó Araceli y recordó que su último trabajo artístico fue en 2018 en la obra de teatro de Los puentes de Madison. Actualmente, la esposa de Fabián Mazzei está dedicada de lleno a su marca de productos de belleza, y también en la línea de anteojos que lanzó.

"Me dejó un sabor amargo y menos ganas. Es feo trabajar en un lugar donde hay destrato, donde tus propios compañeros generan cosas detrás tuyo... es feo y no lo voy a permitir", remarcó Araceli, en diálogo con Infobae, y añadió: "Tenía una voz en mis oídos que repetía: ´No abandones tu espacio. No dejes el lugar que te ganaste. Es tu territorio, nadie podrá quitártelo. No desistas. Seguí, seguí...´. Eso me estaba matando, no era mi vida, no era feliz".

En otra parte del reportaje, la protagonista de exitosas telenovelas como Carola Casini abrió su corazón y contó lo mal que lo pasó a nivel personal cuando estaba en el mejor momento de su carrera: "Era 1994, en la época de Nano yo estaba en el mejor momento de mi carrera y, sin embargo, debía ayudarme con pastillas para salir de casa".

"Le pedía a mi hermano que me llevara a grabar y miles de veces llamaba a mi psiquiatra llorando", relató Araceli y agregó: "Me costaba quedarme en los eventos y muchas veces salía de ahí y me iba directo hacia el hospital. La vida se hacía horrible a merced de eso, que era como un Alien que se metía en mi cuerpo hasta asfixiarme".

Araceli González habló sobre el abuso que sufrió en su infancia

Araceli González en 2021 hizo público que a sus cinco años fue abusada. Su testimonio surgió luego de que su hijo Tomás "Toto" Kirzner, contó en PH: Podemos Hablar que había sido abusado a sus siete años. Yo también fui una persona que a los 5 años fui abusada entonces yo también soy un ejemplo para el de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar”, sostuvo González en ese entonces.

Y este martes, en una nota con Socios del espectáculo contó cómo pudo identificar ese dolor y lo forma en que hoy lo transita: “Hoy quizás suena que lo digo de una manera muy fácil, pero es cambiar el foco. Generalmente la víctima se pone en el lugar de víctima y de ahí no podemos salir más”.

“Entonces lo que podemos es cambiar el foco y, a través de otras experiencias que tuve en mi vida, me sentí preparada para saber abordarlo”, indicó y agregó: “Hay que saber estar y darle fuerza a esa persona para que pueda tomar conciencia de que por más que fuiste una víctima, vos sos una persona hermosa, maravillosa y que nada de eso te puede dañar".

“A mí no me modificó en nada. Pude ser mamá, dentro de lo mejor que puedo. Sexualmente no me modificó, pero trabajé muchísimo”, remarcó, al mismo tiempo que destacó el rol de la terapia para sanar. “No es que lo descubrí. Detonó en mi cabeza a los cuarenta años. No lo tenía tan consciente. Lo tenía bloqueado”, concluyó, visiblemente sensibilizada.