El hijo de Adrián Suar reveló un abuso en PH Podemos Hablar: "Un psicópata"

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar, reveló que sufrió un abuso y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

En la noche del pasado sábado, un fuerte testimonio causó sorpresa en la TV argentina. Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, relató el abuso que sufrió de niño y lo compartió en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. "Yo era muy chico, esto ya lo hablé con mis amigos y mis familiares", indicó el joven artista, quien se decidió a compartir públicamente lo que le pasó.

Ante la consulta de Kusnetzoff, y la atenta mirada del resto de los invitados e invitadas como Cecilia Roth, Tiago PZK, Belén Ludueña y Mauricio Dayub, Toto Kirzner reveló: "Al Toto de chico le diría ‘no vayas a visitar a tu amigo, mañana lo podés ver, esperá unos días más’". Y resaltó: "No sé cómo se dice, cómo se anuncia… en dos oportunidades abusaron de mí. Yo tenía 7 años".

¿Cómo fue que abusaron del hijo de Adrián Suar y Araceli González? El propio actor de 23 años lo explicó: "Yo quería ir a la casa de mi amigo, porque soy muy ansioso y quería ir ya. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa…estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llego me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades". Y detalló: "Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro”.

Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, reveló un abuso en PH Podemos Hablar.

“Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió. Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”, agregó Toto Kirzner acerca del horror que vivió.

Como si fuera poco, el abusador del Tomás solía buscarlo para ir a verlo: “El tipo iba a los lugares que yo frecuentaba, lo saludaban diciéndole ‘Kike’ y yo estaba ahí. Era un psicópata”. Tiempo después de lo que le pasó, su madre Araceli González fue la que se dio cuenta de que su hijo había sido abusado. ¿Cómo lo advirtió? Luego de que en un noticiero hablaran sobre los abusos sexuales, tuvo una dramática reacción: “Me empezaron a agarrar ataques de pánico, me desmayé y mi vieja sola me dice: ‘¿Te pasó algo a vos?’ Y ahí le dije”.

Adrián Suar traicionó a Juana Viale en El Trece

Lo curioso de la visita de Tomás Kirzner a PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, es que el ciclo de Telefe compite en la TV nada menos que con Juana Viale en El Trece, programa que justamente comanda Adrián Suar. ¿Por qué el productor permitió que su hijo le dé rating a la competencia? Es la pregunta que se hicieron varias autoridades del ciclo de "La Noche de Mirtha Legrand".