Aníbal Pachano y la despedida más dolorosa: "Antes de cerrar el cajón"

La desgarradora despedida de Aníbal Pachano antes de cerrar el ataúd de su madre. El testimonio del famoso coreógrafo argentino.

Aníbal Pachano reveló cómo fueron los últimos instantes de su madre con vida. El artista contó cuáles fueron las palabras que le dijo a su querida familiar y la razón por la que ella derramó su última lágrima.

Consultándole sobre su miedo (o no) a la muerte, Aníbal Pachano recordó cómo fue el adiós a su padre y también el instante previo al deceso de su madre. "A mí no me gusta el estadio final. Lo viví: mi papá se murió en mis brazos. A mi mamá la pude ver el último minuto que estuvo lúcida, y también me pude despedir".

"Me acuerdo de que le dije: 'No te vayas, disfrutá de tu nieta', a la que le había dejado un ajuar maravilloso, hecho por sus manos, y en ese momento se le corrió una lágrima y me di cuenta de que escuchó. Esa fue la despedida. Y antes de cerrar el cajón, su oreja estaba blandita", aseguró Aníbal Pachano en diálogo con Infobae. También, resaltó guarda un recuerdo maravilloso de sus padres y mantiene una relación sólida con su hija Sofía.

Aníbal Pachano confirmó lo que nadie quería escuchar: "No tengo más"

Aníbal Pachano comenzó su gira "Así, vuelvo" en diferentes teatros del país para despedirse de los escenarios. Y pese a que hubo expectativa e ilusión de algunos espectadores por esperar una rectificación en la decisión del "Señor de la galera", fue el propio protagonista quien lapidó las ilusiones con una frase contundente.

"Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual. Eso no significa que no pueda saludar o que no pueda presentarme en una apertura, por ejemplo, pero me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", aseguró Aníbal Pachano, en diálogo con La Prensa.

Por otra parte, aludiendo al espectáculo que realiza para decirle adiós a las tablas, Pachano añadió: "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera, junto a una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén; la verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente, pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".