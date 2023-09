Ángel de Brito tomó una firme decisión tras los repudiables dichos de Fernanda Iglesias en LAM

Ángel de Brito definió el futuro de Fernanda Iglesias en LAM, tras los escandalosos dichos de la panelista sobre la denuncia contra Pollo Cerviño.

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos más conocido por ser el conductor de LAM (América TV). A lo largo de los años, pasaron por su panel una gran cantidad de panelistas, a las que llama "angelitas". Mientras algunas lograron mantenerse durante muchos años, como Yanina Latorre (quien forma parte del programa desde el año 2016), otras, como Estefanía Berardi, tuvieron un breve paso. En las últimas horas, De Brito reveló qué pasará con Fernanda Iglesias, actual panelista del programa, quien en las últimas horas se vio involucrada en una fuerte polémica.

Todo comenzó cuando Iglesias defendió al aire en LAM a Alejandro "Pollo" Cerviño, quien fue denunciado por Cinthia García, su exesposa, de haber abusado a su propio hijo cuando el niño tenía entre tres y cinco años. La noticia generó un escándalo en la industria radial y televisiva y miles de figuras del medio manifestaron su repudio. Por el contrario, Fernanda cuestionó la denuncia de la mujer y sus dichos indignaron a los televidentes de LAM. Por esta razón, De Brito reveló hasta cuándo seguirá en el programa.

"La versión de él es totalmente diferente (a la de su ex), no me estoy poniendo del lado de nadie, solo hablé con él y me contó su versión. Él me dijo que el día de su cumpleaños, en marzo, decidieron separarse. Que justo había empezado la pandemia, que el nene tiene broncoespasmo y como él era esencial y salía a la calle...", comenzó Fernanda, justo antes de ser interrumpida por la madre del niño, quien con sus gestos, demostró su enojo ante tal cuestionamiento.

"No me pongas esa cara, yo te cuento lo que él me dijo, no estoy del lado de nadie. Solamente te cuento la versión que él me dio", le aclaró la periodista. Rápidamente, sus declaraciones se viralizaron y miles de usuarios la repudiaron. Más tarde, De Brito habilitó la sección #ÁngelResponde, la famosa caja de preguntas en su cuenta de Instagram, y un seguidor le preguntó: "¿Hasta cuándo sigue Fernanda en el panel?". Frente a esto, el periodista respondió, sin dar demasiados detalles: "Todos tenemos contrato hasta fin de año".

Historia compartida por Ángel de Brito en Instagram.

Los detalles de la denuncia de la exesposa del "Pollo" Cerviño

"En el 2020, mi hijo tenía 5 años y me contó hechos aberrantes de violencia y abuso que venía sufriendo por parte de su padre, Alejandro Cerviño. Hice la denuncia y los mismos fueron convalidados con pericias psicológicas, pero la Justicia protegió al padre durante varios años", explicó Cinthia, a través de un video compartido en sus redes sociales.

Luego de varias trabas que la Justicia le puso, finalmente consiguió que la persona a cargo de la investigación escuchara al niño. "Lamentablemente tuvo que volver a pasar por dos etapas de prueba , volvió a contar todo lo mismo, todo lo que sufrió. Por suerte esta vez sí fue escuchado y llegamos a la citación de indagatoria del padre. Pido justicia por mi hijo y que todo este calvario que ya lleva varios años llegue a su fin", concluyó.