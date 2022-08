Ángel de Brito tiró un picante palito para El Trece: "Fue por idea de otros"

Ángel de Brito reavivó las internas con El Trece y soltó una fuerte declaración contra el canal, tras su conflicto en 2021.

Ángel de Brito le tiró una fuerte indirecta a El Trece a través de sus redes sociales. Actualmente, el conductor está de vacaciones en Grecia y dejó su programa, Los Ángeles de la Mañana (América TV), a cargo de sus compañeras. Sin embargo, aprovechó la situación para hacer un potente descargo.

Se sabe que las cosas no terminaron bien entre De Brito y El Trece. En 2021, se supo que el conductor estaba muy molesto con el canal por los reiterados cambios de horarios que hicieron sobre su programa como un intento de mejorar el rating. Ya cansado de esta situación, De Brito firmó un contrato para pasarse a América TV.

Mientras Ángel está disfrutando de sus días de descanso, Yanina Latorre lo reemplaza en la conducción. Es por esto que sus panelistas le enviaron un mensaje vía Twitter para mandarle tranquilidad: "Las angelitas te están cuidando bien", publicaron. De Brito citó el tweet y agregó: "No tengo dudas, por eso siempre dejo a mis compañeras a cargo. Cuando no fue así, fue por idea de otros", en referencia al canal.

La bronca de Ángel de Brito contra Viviana Canosa tras los dichos de la conductora sobre América TV

Recientemente, Viviana Canosa renunció de A24 y despertó fuertes polémicas. Según la conductora, no tenía libertad para expresarse libremente. Ángel de Brito saltó en defensa del canal y aseguró que la producción siempre lo respetó. "Yo estoy súper feliz acá en América, trabajando con libertad", expresó el conductor.

"Lo único que pedí, además de un dinero, es tener libertad y me dijeron que sí. 'Podés hablar de todos los temas, podés hablar de lo que quieras, llevate bien con tus compañeros'. Bueno, con algunos no pudimos, como es este caso de Viviana o con Baby (Etchecopar), con quien tuvimos alguna pelotera que no fue pública", destacó De Brito.

Y le tiró un palito a Canosa en relación al tipo de contenido que hacía en su programa. "Ya saben la relación que yo tengo con Viviana, turbulenta de toda la vida, o por lo menos desde que me echó de Canal 9 para acá. Hemos tenido idas y vueltas. Nosotros no hacemos operaciones, acá hacemos periodismo, de pavadas, pero periodismo al fin", concluyó el periodista.

Por último, De Brito recordó las fuertes peleas que tuvo con Canosa, quien muchas veces intentó censurarlo. "¿Sabés por qué no me hablo? Porque cuando en el inicio de este programa hablamos de las polémicas que generaba con sus dichos, Viviana fue la primera en llamar a los dueños del canal para que nosotros no hablemos de ella", cerró el conductor.