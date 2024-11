Ángel de Brito reveló a qué famosa actriz no soporta Susana Giménez y contó todo: "No la fuma"

Ángel de Brito contó lo que nadie imaginaba de Susana Giménez.

Susana Giménez es una de las conductoras de televisión más emblemáticas de la historia de la TV argentina y, en ese sentido, todo lo que ocurre alrededor de su figura genera impacto. Así sucedió con las reciente revelaciones de Ángel de Brito y Yanina Latorre sobre la diva de los teléfonos.

La presentadora llevó a su programa a Pampita, para que ésta hablara sobre su escándalo matrimonial tras su separación de Roberto García Moritán. A pesar de esto, la modelo no contó nada nuevo en el reportaje y se rehusó a responder las preguntas de Giménez: al respecto, Yanina Latorre dio información sobre el supuesto odio de Susana a Ardohain.

En ese contexto, Ángel de Brito añadió un dato sobre Susana Giménez y la personas de la farándula que no le caerían bien y sentenció: "Hay personajes que Susana no quiero decir que no los traga, pero no los traga. Uno es Pampita. Voy a contar una infidencia: Susana no quiere a Pampita y no quiere a la China Suárez. A ninguna de las dos las fuma. Cuestión de piel. A Wanda (Nara) la adora, le encanta, le parece divertidísima". En cuanto a su vínculo con Wanda, la buena onda entre ambas siempre se notó en cada encuentro en vivo.

Qué dijo Yanina Latorre de Susana y Pampita

"La obligaron, le dijeron que le iba medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa. Y Susana a esta persona le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita. Se lo dieron en el piso, en efectivo, en un sobre. Y no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares", detalló al panelista de LAM. Y agregó: "Hay personajes que Susana no quiero decir que no los traga, pero no los traga. Uno es Pampita".

Susana Giménez.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La conductora se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".