Ángel de Brito explotó contra El Pollo Álvarez: "Se hacen los boludos"

Ángel de Brito apuntó contra "El Pollo" Álvarez: la fuerte discusión que tuvieron en sus redes sociales.

Ángel de Brito y Joaquín "El Pollo" Álvarez protagonizaron un fuerte enfrentamiento mediático y se expresaron su enojo a través de las redes sociales. Además, el conductor de LAM (América) acusó al conductor de Nosotros a la Mañana (El Trece) de haberle robado información en reiteradas ocasiones.

Todo comenzó cuando salió a la luz la primicia del embarazo de Cande Ruggeri, conductora e hija de Oscar Ruggeri. El lunes 20 de junio de 2022, la joven dio una nota para Nosotros a la Mañana y brindó detalles sobre su embarazo. Sin embargo, ya lo había contado anteriormente en LAM.

Lo que a De Brito le molestó fue que "El Pollo" no le haya dado créditos por haber obtenido la primicia. En su defensa, Álvarez explicó que no lo había contado como una primicia, sino como una noticia normal. En vez de charlarlo en privado, el conductor de LAM lo hizo público en su cuenta de Twitter.

La guerra entre Ángel de Brito y "El Pollo" Álvarez a través de Twitter

"En lo de Pollo se hacen los boludos y se olvidan que Cande Ruggeri ya dio un móvil con LAM el viernes y contó todo", publicó un usuario de la plataforma. De Brito citó el tweet y expresó su indignación: "De cuarta #LAM", escribió. Pocos minutos después, "El Pollo" le contestó con un contundente mensaje: "Nadie se hace el boludo de la nada, no fue una nota 'primicia' o 'primera vez que habla Cande de su embarazo'. Es simplemente una nota con Cande Ruggeri (amiga) hablando de que va a ser mamá. No veo el conflicto ni el error", le respondió el conductor de El Trece.

De Brito le señaló en respuesta que "no es la primera vez que se hacen los boludos con material exclusivo de LAM". "Respeten el trabajo de otros. Tener primicias cuesta horas de trabajo, quizás no lo sepan por eso no lo respetan", enfatizó. "El Pollo" siguió sin entender por qué apuntaba hacia él y le respondió: "No sé a quien te referís, pero en lo personal JAMÁS no mencione a alguien que haya conseguido una primicia, así que entiendo estás generalizando. Y hablando de vos y tu programa, mil veces lo mencioné y lo seguiré haciendo (como corresponde) al poner un tema al aire".

Aunque en un principio Ángel dirigió su enojo hacia "El Pollo", luego le contestó: "Vos sí. Otros se hacen los boludos". En esa misma publicación, otro usuario le contestó que Marcelo Polino y Mariana Brey habían replicado su información sin citar a LAM. "Dos chantas", le contestó De Brito.