Ángel de Brito entrevistaba a Wanda Nara y Mauro Icardi lo interrumpió en vivo: "Miente"

Mauro Icardi sorprendió a todos enviándole una serie de polémicos mensajes en vivo a Ángel de Brito mientras el periodista entrevistaba a Wanda Nara, que estaba en Ezeiza por partir hacia Estambul, donde la esperan el futbolista y sus hijos. "Wanda miente mucho", le escribió el delantero del Galatasaray al conductor de LAM, que le leyó los mensajes a la empresaria al aire.

El anuncio de hace unas semanas de Wanda Nara de que se había separado de Mauro Icardi estuvo muy lejos de terminar el tema en los medios de comunicación. Es que pese a la confirmación de la empresaria en sus redes sociales, Icardi aprovechó cada oportunidad que tuvo en los últimos días para asegurar que su relación no se terminó. Además de una polémica transmisión en vivo que hizo en Instagram en la que aseguró que Wanda era el "hazmerreír" de todo el mundo, el futbolista viajó a la Argentina para estar con ella e intentar recuperar el matrimonio.

Pero la empresaria fue contundente en cada ocasión e insistió con que están separados, y hasta se mostró más que cerca de L-Gante, a quien se la vincula sentimentalmente desde hace tiempo. Sobre este y otros temas habló Wanda con Ángel de Brito en la noche del viernes desde Ezeiza, donde se encontraba la rubia preparándose para partir a Estambul. La charla transcurría con total normalidad hasta que el conductor de LAM interrumpió la nota para avisar que Mauro Icardi le estaba escribiendo desde Turquía, lo que sorprendió a Wanda.

"Después te mando fotos de que estuvimos juntos todo el domingo, dormimos juntos y todo hasta el lunes que me fui", leyó De Brito lo que le envió el futbolista. En ese momento, la empresaria reconoció que habían estado juntos pero no recordó haberse tomado ninguna foto y reveló que "los papeles" (de divorcio) se firmaron ese mismo día. Pero el mensaje de Icardi no terminó ahí sino que agregó: "Wanda miente mucho".

Por su parte, Nara solo atinó a reírse e ironizar con el "lindo panorama" que había a minutos de subirse a un avión que la depositaría en Estambul. "Me da risa que te escriba, esta relación es increíble", agregó la empresaria. Para cerrar, ya que tenía que abordar el vuelo, Wanda concluyó: "Me parece rarísimo que Mauro te esté hablando porque odia a la prensa".

Filtran el video de Icardi rebotando en la puerta del edificio de Wanda Nara

En las últimas horas, apareció en redes sociales el video en el que se ve cómo Mauro Icardi es retenido por la seguridad del edificio en el que vive Wanda Nara cuando llegó a la Argentina en un viaje relámpago. El futbolista del Galatasaray había desmentido esta situación en más de una ocasión en los días pasados.

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara ya tuvo varios capítulos más que polémicos. Entre los más sorpresivos sin dudas se encuentran los rumores que circularon hace unas semanas de que el futbolista había viajado a la Argentina y cuando quiso ingresar al edificio en el que vive la empresaria la seguridad del mismo no lo dejó pasar.

Ante la viralización de la información, el propio Icardi se encargó de aclarar que eso no había ocurrido, pero en las últimas horas se confirmó que el futbolista mintió. Es que la cuenta de Instagram de chimentos @gossipeame compartió una grabación en la que se puede ver al delantero del Galatasaray discutiendo con los empleados de seguridad del edificio de Wanda.

"El día que llegó Mauro a la Argentina y le explicaron que tenía prohibido el ingreso a Chateau…Después lo dejaron ingresar", explicó la dueña del perfil de Instagram de la farándula, que ya visitó LAM en diversas ocasiones. En la misma publicación, @gossipeame brindó más detalles de lo sucedido: "Había una orden por parte de Wanda de que si su ex marido, Mauro Icardi se presentaba, tenían que pedirle permiso a ella".