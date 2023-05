Ángel de Brito destruyó a Jimena Barón: "Poco"

La artista vivió un tenso momento con un grupo de periodistas y compartió un duro descargo. El tema fue tratado en LAM y el conductor compartió su picante opinión.

Jimena Barón vivió una escandalosa situación con un grupo de periodistas y Ángel de Brito no la perdonó. El hecho ocurrió la semana pasada, cuando la actriz y cantante se retiraba de los estudios de América luego de participar del programa de Fernando Dente.

A la salida del canal, "La Cobra" fue abordada por un grupo de cronistas, pero se negó a responder sus preguntas. Según relató en un descargo en Instagram, los reporteros golpearon a una de su asistente y también atacaron el auto que la vino a buscar.

Tras la polémica, Ángel de Brito le pidió a Santiago Sposato, movilero de LAM, que cuente lo que pasó, pero también dio una filosa opinión sobre el incidente. "Yo también entiendo esta parte de Jimena de me tengo que ir por el motivo que sea, a mí me da un poco de bajón que siempre es la excusa del hijo", sostuvo y agregó: "A ver, trabaja de esto, sabés que venís a programa, sabés que tardás, sabés que están las cámaras afuera, pasa siempre, es parte del laburo".

Luego, comparó lo sucedido con lo que pasaba con él y sus compañeros de jurado tras las grabaciones de ShowMatch: "Nosotros, los jurados del Bailando, sabíamos que salíamos y si había algún bolonqui con nosotros, sabías que tenías que hacer tres notas, es parte del trabajo eso". "No digo que tenga obligación, no digo que tenga que hablar. Pero sería más fácil contestar tres preguntas y es el mismo tiempo que perdés peleándote", subrayó.

Jimena Barón compartió un duro descargo en Instagram

Jimena Barón fue una de las invitadas de Noche al Dente de la última semana. Según sus propias palabras, la pasó muy bien en el ciclo conducido por Fernando Dente, incluso hizo impactantes revelaciones. Pero la situación cambió a la salida del estudio, donde la esperaban un grupo de periodistas. La artista se negó a frenar para dar notas, todo se descontroló y terminó en caos.

La cantante regresó a su casa y desde el baño grabó una serie de historias de Instagram donde relató el hecho e hizo un duro descargo: "Una locura total lo que pasó a la salida. Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene para hacerte una entrevista no pactada pero entiendo”.

En ese momento, Barón contó el motivo por el que no se detuvo ante las preguntas de los periodistas. “El tema es que eran las 12.15 de la noche, Momo estaba en casa esperándome y les dije con mucho respeto que tenía que rajar a casa, porque tenía que resolver el hecho de acostarlo y que tenga unas horas de sueño para mañana, que se levanta a las 7 de la mañana", narró y, luego, destacó: "Ahí la buena onda se transformó en odio”.

A continuación, detalló los ataque que recibió de parte de los cronista."Empezó la locura total, me empezaron a pelotu..., diciendo que si hablo de mi música freno, si no, no. Un nivel de violencia inexplicable", afirmó. "A Mili, que labura conmigo, le pegaron en la costilla y al señor que me llevaba en el auto, le golpearon todo el auto. Después volvió a América a hacer una denuncia de tanto que le golpearon el auto", agregó.