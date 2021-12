Ángel de Brito destrozó a Susana Roccasalvo tras el final de su batalla legal: "Aprendé"

El periodista no perdonó a su colega en una de las últimas emisiones de su programa de televisión.

La batalla legal entre Ángel de Brito y Susana Roccasalvo llegó a su fin y se reveló cuál de los periodistas salió victorioso. En la ante última emisión de su programa de TV, el presentador de El Trece reveló todo sobre su situación judicial y tiró duros dardos hacia su colega.

"Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de Capital Federal le informó a Susana Roccasalvo y su abogado, que se reía, lo siguiente: ‘Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte querellante, es decir ella, interpuso recurso de reposición y apelación a lo que se había planteado. Se mantendrá el mismo criterio aplicado el 10 de noviembre de 2021 porque nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente'", comenzó su descargo el periodista, en alusión a su victoria en el juicio contra la conductora de Implacables.

Acto seguido, de Brito ironizó con un sarcástico consejo a Roccasalvo y enunció: "Mis abogados estaban contentos con el resultado anterior... y todo lo que dijiste era mentira, lo que dijiste en tu programa. Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, me parece que ya a esta altura de la vida tendrías que aprender". Para calmar las aguas, el conductor cerró: "Así que bueno, caso cerrado, borrón y cuenta nueva, le mando un beso a Susana Roccasalvo".

El conflicto comenzó cuando el conductor de LAM enunció: "Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo, toda la vida, me quedo con Canosa, porque Roccasalvo es una porquería". Por su parte, en aquel momento, la periodista decidió tomar acciones legales en su contra: "Llamé a mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada... Si yo hago un compilado de las agresiones de Ángel de Brito tendría que comenzar en 2013, en Intratables (América). Ahí mismo, me largó al aire que yo era una vieja. Yo me fui ese día a los insultos".

La revelación de Ángel de Brito sobre su futuro después de LAM

"Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio más. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá. No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy", informó el periodista, tras anunciar el final de su programa.