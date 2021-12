Ángel de Brito destrozó a María Julia Oliván: "Nunca más"

Ángel de Brito cruzó a María Julia Oliván por una actitud de la periodista y no la perdonó.

Ángel de Brito disparó con todo contra María Julia Oliván en una de las últimas emisiones de Los Ángeles de la Mañana. "No pisan más lo que hagamos", aseguró el conductor tras dar este viernes en LAM una "lista negra" con varias personalidades muy reconocidas del espectáculo y la farándula argentina. Cabe recordar que el próximo viernes 31 de diciembre será el último programa de Los Ángeles de la Mañana en El Trece y De Brito estuvo toda esta semana despidiéndose de sus angelitas.

El anuncio de Ángel de Brito por el abrupto final de Los Ángeles de la Mañana primero provocó sorpresa y luego dio paso a la emoción. Es que en la semana que pasó, el conductor y la producción se fueron despidiendo de las panelistas del ciclo con emotivos videos de sus pasos por el exitoso ciclo de espectáculos en la pantalla de El Trece. En ese sentido, también hubo varias angelitas que ya no forman parte del programa pero que decidieron mandar un saludo grabado. Por otra parte, Ángel de Brito hizo una lista de las 75 personas que pasaron por el ciclo y no enviaron "ni un videíto de morondanga", y las escrachó en vivo este viernes.

La primera de la "lista negra", como el mismo De Brito la definió, fue una amiga del programa y del canal: María Julia Oliván. "¿Sabés lo que dice? Que no fue angelita. Está loca, si estuvo acá sentada", comenzó escrachando el conductor a la periodista. Este nombre causó sorpresa entre las panelistas del ciclo, que tampoco les gustó que Oliván no mandara un video de saludo. "Vino de suplente, salió mil veces al aire", comentó Yanina Latorre mientras Pía Shaw aseguraba que en su "gestión corta", Oliván fue "compañera".

Para cerrar las críticas contra Oliván, Latorre le pidió a De Brito que anotara la actitud de la periodista. Lejos de mostrarse conciliador, Ángel de Brito remarcó: "Estas son las que no pisan más lo que hagamos". De esa forma, el conductor de LAM comenzó la "lista negra" de 75 panelistas que pasaron por el programa y no enviaron un saludo por el final del mismo, cada una con sus propias justificaciones, aunque a De Brito y sus angelitas no les gustó nada.

El histórico que regresa a El Trece para reemplazar a LAM

Las especulaciones sobre qué programa reemplazaría al ciclo de espectáculos en los mediodías de El Trece comenzaron inmediatamente después de que De Brito revelara el final de LAM. Pero fue el mismo periodista el encargado de confirmar que será un histórico quien se hará cargo del horario que ocupaba junto con sus angelitas. Se trata nada menos que de El Zorro, un programa que siempre tuvo excelentes niveles de audiencia en las mañanas y mediodías de El Trece.