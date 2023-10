Ángel de Brito confirmó lo que Marcelo Tinelli no quería que se sepa: "Pruebas"

El conductor de LAM hizo un posteo en Twitter que comprometió a Marcelo Tinelli. La foto que confirmaría uno de los rumores que más preocupan al conductor del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli se enteró que su ex Guillermina Valdés volvió a apostar por el amor y comenzó una relación con Joaquín Furriel. El conductor desde que está soltero fue relacionado con diferentes mujeres, pero en las últimas semanas fue vinculado con una participante del Bailando 2023 y Ángel de Brito se animó a confirmar la relación.

La versión cobró fuerza el último fin de semana, durante el viaje del gerente artístico de América TV a Punta del Este. El conductor compartió detalles de sus días de descanso en la ciudad uruguaya, pero solo se mostró con su primo: Luciano "El Tirri".

Sin embargo, Mercedes Ninci el pasado sábado en el programa de radial de Marcelo Polino confirmó el romance entre Tinelli y Millet Figueroa. “Tengo una primicia de Tinelli. Está de luna de miel en Punta del Este con Milett Figueroa en su casa. Ella viajó en un vuelo regular a Montevideo y después la buscaron en un auto”, precisó la periodista.

Los rumores llegaron a los oídos del conductor y aclaró en sus redes sociales que no se cruzó a la peruana en la ciudad uruguaya. “Acá estamos, solos, tranquilos; no sé qué andan diciendo por ahí, no tengo ni idea”, lanzó entre risas en un video de Instagram.

Pero lo que "El Cabezón" no se esperaba es que uno de sus empleados más importantes iba a compartir un dato clave que confirmaría el romance. Ángel de Brito, conductor de LAM y jurado del Bailando, a través de de Instagram, lo mandó al frente: "Pruebas. ¿Qué es esto Marcelo Tinelli?".

La publicación incluyó fotos de Marcelo y Millet, ambos en Uruguay, usando la misma gorra. Hasta el momento el expresidente de San Lorenzo no comentó el posteo y debido a que tuvo bastantes interacciones queda claro que lo vio y eligió no responderle.

Marcelo Tinelli no tuvo piedad e impulsó la precarización laboral

Marcelo Tinelli trabaja como conductor del Bailando 2023 y gerente artístico de América TV desde marzo de 2023. En el inicio de la emisión del último lunes del reality show, "El Cabezón" fue polémico a la hora de hablar de las condiciones de trabajo en el país con un palito a los propios empleados del canal.

Tinelli comenzó el Bailando de la manera que siempre lo hace, con su particular saludo y complicidad con la gente detrás de cámara. Sin embargo, el conductor desbarrancó al momento de hablar del calendario de feriados en Argentina de una manera que nadie esperaba.

"Señoras y señores, lunes feriado en el Bailando y estamos en vivo como corresponde", expresó Tinelli, teniendo en cuenta que hubo fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural el jueves 12 de octubre que se trasladó al viernes 13 y por fines turísticos, el lunes 16 también fue jornada no laborable. Todo parecía indicar que se trataba de una chicana a Flor de la V, ya que se rumoreaba que Intrusos no salía en vivo y, además, no se emitió justamente por el feriado. Misma postura había tomado Ángel De Brito, con quien la conductora tiene una interna que ya no esconden. "¿Está saliendo al aire esto? Estamos en vivo, no está grabado", había dicho el conductor de LAM.

Pero en la continuidad de la apertura de Showmatch, el presentador oriundo de Bolívar lanzó un comentario vinculado a la precarización laboral, ya que exigió trabajar los feriados a pesar de lo que rige la ley. "Esto es lo que tiene que hacer el país entero, hay que laburar hasta los feriados ¡Vamos todavía!", señaló Tinelli previo a la presentación del jurado y los participantes.